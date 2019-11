Lunedì 11 e martedì 12 novembre sono gli ultimi due giorni per approfittare su Amazon degli sconti anticipati lanciati in attesa del Black Friday 2019. Lo ‘Speciale Tesori Nascosti’, così è stata chiamata l’iniziativa, riguarda ovviamente tantissimi articoli tecnologici, che vanno dagli smartphone a prodotti per la casa di vario tipo, tutti proposti a prezzi estremamente vantaggiosi.

Amazon, smartphone e robot aspirapolvere scontati

Xiaomi è indubbiamente tra le regine dello ‘Speciale Tesori Nascosti’ di Amazon per il Black Friday 2019. Sul sito di e-commerce fino al 12 novembre si possono infatti acquistare vari modelli di smartphone dell’azienda cinese con importanti sconti rispetto al prezzo originale. È il caso di Xiaomi Mi 9T Pro, in vendita a 359€ anziché 400€, o del Redmi Note 8 acaqusitabile con uno sconto del 17%, a 162,99€ anziché 196€. Amazon dedica grande spazio anche ai robot aspirapolvere, proponendo varie versioni adatte a tutte le tasche: si parte infatti dal modello di Evovacs Robotics Deebot 502, acquistabile con il 38% di sconto a 134€ (anziché 219€), per arrivare all’aspiratore avanzato della stessa azienda Ozmo920, che il portale propone con un ribasso del 30% a 349,98€ rispetto al prezzo originale di 500€.

Black Friday 2019: sconti su smartwatch e telecamere

Il Black Friday 2019 di Amazon non poteva tralasciare gli smartwatch, tra gli articoli tech più ricercati del momento. In questa categoria lo ‘Speciale Tesori Nascosti’ propone una serie di device dell’azienda Ticwatch: il modello E2 è in vendita a 112€ (prezzo originale 157€), mentre chi ricerca prestazioni e funzioni di alto livello può optare per il modello Pro, dotato di sensore di frequenza cardiaca e acquistabile con il 34% di sconto a 171,49€ anziché 260€. Importante anche la promozione sulla Smart TV LG 4k da 65 pollici, proposta a 540€ con 210€ di risparmio rispetto al prezzo originale. Gli auricolari wireless di Bluedio, adatti anche per chi fa sport, sono in vendita scontati del 59%, a 14€ anziché 34€, mentre c’è un’intera sezione a disposizione per chi cerca le action camera: in questo caso, le offerte spaziano dal modello di Nine Cube, in vendita a 36,10€ al posto di 50€, fino al modello S6 di Ezviz, che dai 170€ di partenza scende per il Black Friday a 80€ (-53%).