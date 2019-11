Black Friday 2019, tutte le offerte di Ubisoft

Mancano ormai pochi giorni al Black Friday e molte aziende hanno già iniziato a offrire ai consumatori sconti e promozioni sui loro prodotti. Per gli appassionati di videogiochi, questo periodo dell’anno rappresenta una buona occasione per recuperare alcuni titoli lasciati sugli scaffali dei negozi nei mesi precedenti. Ubisoft lo sa bene e ha già iniziato a proporre numerose offerte sul proprio store, arrivando anche a tagliare il prezzo di alcuni videogiochi del 90%. Le promozioni dell’azienda francese riguardano anche i DLC e gli oggetti da collezione, come le action figures. Per ogni 50 € di spesa è prevista una riduzione del totale di 10 euro, calcolata automaticamente al check-out. L’iniziativa sarà valida fino alle 11:00 del 3 dicembre.

I giochi in offerta

Le offerte di Ubisoft riguardano vari giochi usciti nel corso degli ultimi anni. Fino al 3 dicembre, sarà possibile acquistare Ghost Recon Breakpoint a 29,99 €, The Division 2 a 21 €, Anno 1800 a 35,99 €, Tom Clancy's The Division a 14.99 euro, The Crew 2 Gold Edition a 22,50 €, Rainbox Six Siege Standard Edition a 8 €, Watch Dogs 2 Gold Edition a 30 €, Far Cry New Dawn a 18 €, Far Cry 5 a 15 € e Far Cry Primal a 10 €. Naturalmente non mancano delle offerte dedicate ad Assassin’s Creed, una delle più popolari serie di Ubisoft degli ultimi anni. Gli appassionati potranno recuperare Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition a 46 € e Assassin's Creed Syndicate a 21 €.

Le offerte di Nintendo

Oltre a Ubisoft, anche Nintendo proporrà varie offerte ai suoi utenti nel periodo del Black Friday. Dal 22 novembre al primo dicembre la promozione Cyber Offerte 2019 metterà a disposizione oltre 150 videogiochi scontati sull’eShop, tra cui Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer.