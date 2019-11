Mediaworld anticipa il Black Friday, al via gli sconti in anteprima

Mediaword anticipa l’edizione 2019 del Black Friday, che scatterà ufficialmente in Italia il 29 novembre, proponendo ai clienti una serie di offerte in anteprima su tanti prodotti di tecnologia e elettronica, tra i quali smartphone, Tv, elettrodomestici, videogiochi e console.

L’ondata di sconti esclusivi che precede il ‘venerdì nero’ è disponibile da lunedì 25 novembre e terminerà il 27 novembre, alla vigilia dell’avvio ufficiale del Black Friday per Mediaworld, che per questa edizione inizierà giovedì 28 novembre.

Tv e elettrodomestici

In sconto, tra le offerte in anteprima che riguardano le Tv e gli elettrodomestici, troviamo Sony Smart Tv KD65XF9005, disponibile al prezzo di 999 euro (rispetto ai 1499 euro di listino), Il Ferro a caldaia Braun IS3044WH, in offerta a 99,99 euro anzichè 239 euro e il Frigorifero combinato di LG GBB71NSEFN, disponibile in offerta a 599 euro.

Smartphone e dispositivi elettronici

Per quanto riguarda gli smartphone, Mediaworld tra gli sconti più accattivanti offre ai clienti per un periodo di tempo limitato Samsung Galaxy A70 con riconoscimento biometrico al prezzo di 279 euro, rispetto ai 419 euro di listino, Samsung SM-A505 Galaxy A50 Black in offerta a 239 euro, Huawei P30 Lite Midnight black al costo di 259 euro e Samsung Galaxy A30s Green al prezzo di 239 euro. Inoltre, gli utenti in cerca di uno smartwatch o di altri dispositivi indossabili possono scegliere di acquistare Huawei Watch GT2 Matte Black in offerta a 199,99 euro e Fitbit Versa Lite Edition Antracite o Azzurro, disponibile al prezzo di 99,99 euro.

Videogiochi e console

Tra le offerte più interessanti in vetrina, ce ne sono diverse che riguardano i videogiochi e le console. Fino al 27 novembre, Mediaworld propone agli amanti videogiocatori Xbox One S All-Digital 1TB e tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft, Forza Horizon 3) al prezzo di 129.99 euro, anziché 229 euro e il pacchetto Xbox One S 1 TB con due controller wireless, in offerta a 199,99 euro. Per quanto riguarda gli accessori, il mouse Logitech MX Master 2S è in offerta a 39,99 euro, il volante Logitech G29 è disponibile al prezzo di 189,99 euro e il bundle PlayStation VR (V2) con PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds è scontato a 199 euro.