Black Friday 2019, ecco quanto si spenderà in Italia

Manca ormai poco più di una settimana al Black Friday 2019, fissato per venerdì 29 novembre a dispetto delle tante offerte già presenti online. In quel giorno circa 20,5 milioni di italiani dovrebbero approfittare degli sconti per effettuare acquisti, in molti casi con la testa già rivolta ai regali di Natale. A prevederlo è il colosso delle vendite e aste online eBay, che segnala anche la crescente popolarità del Black Friday in Italia: tra il 2014 e il 2018, gli utenti che acquistano durante questa giornata promozionale sono aumentati del 60%.

Black Friday 2019, cosa si compra in Italia

Secondo eBay circa un italiano su tre effettuerà acquisti durante il Black Friday 2019, per un giro d’affari che dovrebbe toccare i due miliardi e 380 milioni di euro. In media, ogni utente dovrebbe spendere 116 euro per comprare prodotti di vario tipo, ma con alcune preferenze già ben definite. L’elettronica è in cima alle preferenze di chi acquista nel Black Friday: il 62% degli acquirenti la indica infatti come la categoria migliore per fare affari, seguita da abbigliamento, scarpe e accessori (43%). Non mancano tuttavia gli utenti che aspettano l’ultimo venerdì di novembre per approfittare delle offerte relative ad articoli per casa e giardino (14%) o nella categoria ‘fai da te’ (12%).

Black Friday positivo per acquirenti e venditori

Non sono soltanto i giovani, sicuramente più abituati a navigare in rete, ad apprezzare il Black Friday. Secondo eBay tra i tanti italiani che hanno iniziato a sfruttare le offerte online dell’evento, circa il 50% fa parte della fascia d’età tra i 55 e 64 anni. Il successo di questa giornata proseguirà anche per l’edizione 2019, durante la quale il 56% degli intervistati si sono detti intenzionati a fare acquisti. Ma oltre che dagli utenti, il Black Friday viene promosso anche dai commercianti: il sondaggio realizzato tra i venditori professionali di eBay in Italia rivela che il 73% lo considera un’iniziativa positiva e che l’80% lo ritiene un’opportunità anche per le piccole aziende. Sul famoso sito di aste, il Black Friday 2019 sarà vissuto anche all’insegna della beneficienza: per ogni acquisto effettuato nella pagina ‘Imperdibili’ la piattaforma donerà 1 euro a Make-A-Wish Italia Onlus, una no-profit che ambisce a realizzare i desideri di bambini e adolescenti tra i 3 e 17 anni affetti da gravi patologie.