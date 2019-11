Meno dieci al Black Friday. Ma come al solito le offerte fioccano già nei giorni precedenti al 29 novembre e – in molti casi – proseguiranno senza soluzione di continuità fino al Cyber Monday del 2 dicembre. Ormai il venerdì nero è un appuntamento irrinunciabile per grandi piattaforme online, catene e negozi di quartiere.

Le piattaforme di e-commerce

Come ormai da tradizione, l'attenzione si concentra online, grazie ad alcuni vantaggi: i prezzi possono essere monitorati più facilmente, si può "entrare" nel negozio in qualsiasi momento e – in molti casi – si punta a farlo pochi secondi dopo la mezzanotte per accaparrarsi le offerte migliori. Negli ultimi anni, però, il traffico è sempre meno concentrato perché i siti spalmano le offerte su più giorni. Su Amazon le promozioni inizieranno il 22 novembre e proseguiranno fino al 29, con sconti che arrivano sia dai rivenditori sia, a rotazione, dalla piattaforma stessa. L'altra grande del web, eBay, ha preferito non annunciare date in anticipo, ma ha fatto sapere (senza scendere in particolari) cosa potrebbe arrivare: "Sconti fino al 70%" e ribassi su smartphone Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi e Nokia. Per quanto riguarda gli abiti, Superga, Guess, Levis e Burberry. E poi giocattoli come Lego e Barbie.

Sconti sull'elettronica

L'elettronica è, da anni, il settore principe del Black Friday. È quindi diventata una giornata importante, oltre che per le piattaforma di e-commerce generaliste, anche per le insegne che vendono sia nei punti vendita fisici sia nei loro presidi online. Eprice, oltre ai soliti sconti, ha promosso una "Black Marathon". Alcuni prodotti ribassati consentono di accumulare buoni sconto fino a mille euro, da sfruttare a gennaio. Unieuro ha già avviato gli sconti, con in primo piano gli smart speaker di Google e gli AirPods di Apple. Anche Euronics ha già cominciato a proporre alcune promozioni, giocando d'anticipo con un volantino Black Friday attivo dal 6 al 20 novembre. La piattaforma Idealo permette di confrontare i prezzi in vista di un acquisto.

Dalla moda ai viaggi

Anche le grandi catena di abbigliamento stanno partecipando al Black Friday. Si può andare a caccia di sconti sulle piattaforme online specializzate, come Zalando e Yoox (dove gli sconti durano una settimana). Ribassi anche per le catene di profumerie come Douglas e Sephora, e per quelle di intimo, come Intimissimi e Tezenis. Il Black Friday potrebbe essere il momento giusto per acquistare biglietti aerei. La piattaforma eDreams ha già attivato un conto alla rovescia in vista del venerdì nero. E avvisa che, nonostante i prezzi varino in base a diverse variabili, "compagnie aeree, come Air France, Ryanair, EasyJet, approfittano dell'opportunità per fare sconti significativi su alcuni voli".