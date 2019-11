PlayStation Store anticipa il Black Friday: al via gli sconti esclusivi

Il Black Friday è ormai alle porte e molte aziende hanno già iniziato a proporre ai clienti sconti e promozioni esclusive.

Gli appassionati di videogiochi da oggi possono approfittare della nuova ondata di offerte di PlayStation Store che per quest’edizione ha deciso di anticipare il ‘venerdì nero’ offrendo già dal 22 novembre sconti esclusivi fino al 60% su un’ampia gamma di videogiochi per PS4.

Le offerte di PlayStation Store termineranno martedì 3 dicembre alle ore 00:59 CET.

A quelle attualmente disponibili ne verranno aggiunte altre a partire dal 29 novembre, data ufficiale di inizio dell’edizione 2019 del Black Friday che durerà tutto il weekend seguente e terminerà il lunedì successivo, ovvero il 2 dicembre, con il Cyber Monday.

Le offerte di PlayStation Store

“Lascia il segno sul campo con FIFA 20, combatti per tutta la galassia in Borderlands 3, perfeziona i tuoi tiri da tre in NBA 2K20, mantieni New York al sicuro in Marvel’s Spider-Man e vivi la tua vita da criminale ideale in GTA V Premium Online Edition”, scrivono gli sviluppatori sul blog ufficiale di PlayStation Store per annunciare l’inizio degli sconti.

Sono davvero tanti i titoli per PS4 in promozione, tra i quali troviamo anche Fifa 20, il nuovo capitolo del videogioco di punta di Ea Sports, disponibile dal 22 novembre al prezzo di 44,99 euro, con uno sconto del 35%.

Tra le offerte sono da segnalare anche Borderlands 3 a 39,99 euro con sconto del 42%, NBA 2K20 in offerta a 34,99 euro scontato del 50% e ONE PIECE World Seeker, acquisibile al prezzo di 34,99 euro con sconto del 50%.

L’elenco completo dei giochi che rientrano nella promozione dedicata al Black Friday è consultabile sul blog ufficiale di PlayStation.

Sconto sull’abbonamento a PlayStation Plus

PlayStation per quest’edizione ha deciso di scontare anche l’abbonamento a PS Plus. “Approfitta di uno sconto del 25% sul prezzo di un abbonamento di 12 mesi a PS Plus , disponibile per un periodo di tempo limitato”, si legge sul blog ufficiale. Dal 22 novembre a lunedì 2 dicembre, gli utenti potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale a PlayStation Plus a 44,99 euro anzichè 59,99 euro.