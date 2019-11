Black Friday 2019, ecco gli sconti proposti sull’Epic Games Store

Ci sarà tempo fino al 2 dicembre per usufruire della serie di sconti che Epic Games ha messo a disposizione per i giocatori che utilizzano il pc per immergersi nel mondo dei videogiochi. Con una serie di sconti che possono raggiungere anche il 75% del prezzo, ecco tutti i titoli che è possibile acquistare in saldo, in vista del Black Friday 2019 che in Italia scatterà a partire dal 29 novembre.

Tra western e fantasy

Tra i titoli più interessanti in vetrina, ecco il capolavoro di Rockstar Games Red Dead Redemption 2 che è proposto al prezzo di 47,99, con la possibilità di risparmiare il 20% rispetto al prezzo di listino, mentre pari al 33% è lo sconto sul looter shooter Borderlands 3, che glu utenti potranno fare loro al prezzo di 40,19. The Outer Worlds, l'acclamato gioco di ruolo d'azione di Obsidian che ha anche ricevuto la nomination per diventare gioco dell’anno ai Game Awards 2019, è presente al prezzo di 44,99 euro (-25%), senza dimenticare il survival Ancestors: The Humankind Odyssey che è acquistabile al prezzo di 19,99 euro.

In offerta anche titoli non più recenti

In saldo ci sono anche giochi meno recenti, che ovviamente hanno un prezzo molto più accessibile. Tra questi vanno segnalati Metro Exodus, proposto alla metà del prezzo di listino al prezzo di 19,99 euro, oppure Close to the Sun, sullo store a 17,99 euro (-40%). Chi si fosse perso titoli come Anno 1800 (in vendita a 35,99 euro col 40% di sconto) e Outward (proposto a 19,99 euro con il 50%), può recuperare approfittando delle super offerte che Epic Games propone ai suoi utenti.

Spazio ai motori

Altri titoli evergreen da prendere in considerazione? Ecco il pluripremiato Heavy Rain, in vendita a 15,92 euro invece che a 19,99, mentre per gli appassionati di motori c’è WRC 8 FIA World Rally Championship che è proposto a 37,49 euro anziché 49,99. Gli amanti delle atmosfere fantasy, infine, possono approfittare dello sconto presente su un titolo come Darksiders III, in vendita a 20,39 euro invece che 59,99. Per scoprire tutte queste, e molte altre offerte ancora, è possibile accedere direttamente allo store online di Epic Games.