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Maratona di New York 2026, l’azzurro Crippa è secondo. Oltre 60mila partecipanti. FOTO

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Yeman Crippa, fondista trentino, è salito sul secondo gradino del podio nella gara maschile vinta dallo svedese Andreas Almgren. Il titolo femminile è andato alla keniana Sheila Chepkirui. L’edizione di quest’anno ha registrato un numero record di partecipanti: oltre 60mila, con 2.200 italiani ai nastri di partenza

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