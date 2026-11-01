Yeman Crippa, fondista trentino, è salito sul secondo gradino del podio nella gara maschile vinta dallo svedese Andreas Almgren. Il titolo femminile è andato alla keniana Sheila Chepkirui. L’edizione di quest’anno ha registrato un numero record di partecipanti: oltre 60mila, con 2.200 italiani ai nastri di partenza