Maratona di New York 2026, l’azzurro Crippa è secondo. Oltre 60mila partecipanti. FOTO
Yeman Crippa, fondista trentino, è salito sul secondo gradino del podio nella gara maschile vinta dallo svedese Andreas Almgren. Il titolo femminile è andato alla keniana Sheila Chepkirui. L’edizione di quest’anno ha registrato un numero record di partecipanti: oltre 60mila, con 2.200 italiani ai nastri di partenza
- Oggi, 1 novembre, si è corsa la Maratona di New York. L’edizione 2026 ha registrato un numero record di partecipanti: oltre 60mila, scelti tra oltre 240mila candidati da 160 Paesi.
- L'Italia è la seconda nazione per numero di partecipanti, dopo gli Stati Uniti che sono il Paese ospitante: i nostri connazionali ai nastri di partenza sono stati 2.200.
- Questa del 2026 è un’edizione ancora più speciale per l’Italia: l’azzurro Yeman Crippa ha chiuso al secondo posto, dietro allo svedese Andreas Almgren. La keniana Sheila Chepkirui si è aggiudicata il titolo femminile.
- Crippa è rimasto a lungo in testa, poi lo scandinavo lo ha staccato all'ultimo chilometro e si è imposto con il tempo di 2h 6'01''. L'azzurro ha difeso la seconda piazza (in 2h6'14''), precedendo il lesothiano Kamohelo Mofolo (2h06'26'').