Maratona di Chicago 2026, vincono il keniano Amos Kipruto e l’etiope Hawi Feysa. FOTO
Quella di Chicago è stata la penultima tappa di quest’anno delle World Marathon Majors, cioè le sette maratone più importanti e prestigiose del mondo. A vincere la 48esima edizione sono stati il keniano Amos Kipruto e l’etiope Hawi Feysa. Oltre 50mila i partecipanti tra le strade della città americana
- Domenica 11 ottobre si è corsa la Maratona di Chicago, arrivata nel 2026 alla 48esima edizione. Quella di Chicago è stata la penultima tappa di quest’anno delle World Marathon Majors, cioè le sette maratone più importanti e prestigiose del mondo.
- A vincere la Maratona di Chicago 2026 tra gli uomini è stato il keniano Amos Kipruto: ha percorso i 42,195 chilometri per le strade della città statunitense con il tempo di 2h 01' 09". Kipruto, dopo aver staccato gli avversari a meno di 10 chilometri dalla fine, è arrivato sul traguardo da solo e ha abbassato di mezzo minuto il suo miglior tempo.
- Dietro il keniano Amos Kipruto si sono piazzati i due etiopi Tadese Bikila (2h 02’ 56’’) e Mileksa Mengesha (2h 03’ 46’’), staccati rispettivamente di 1 minuto e 47 secondi e 2 minuti e 37 secondi dal vincitore. Quarto l’ugandese Jacob Kiplimo, crollato nel finale (2h 04’ 18’’).
- Per Amos Kipruto, 34 anni, la Maratona di Chicago del 2026 è la seconda Major conquistata in carriera: la prima è stata la Maratona di Londra del 2022. Lo scorso anno Kipruto aveva chiuso secondo, a 91 secondi dall'ugandese Kiplimo.
- A vincere la Maratona di Chicago 2026 tra le donne è stata l’etiope Hawi Feysa: ha tagliato il traguardo col tempo di 2h 13’ 33’’, staccando le avversarie intorno al 40esimo chilometro.
- Alle spalle di Hawi Feysa si sono piazzate le due keniane Sharon Lokedi (2h 14’ 07’’) e Brigid Kosgei (2h 14’ 55’’): l’atleta etiope le ha staccate rispettivamente di 34 secondi e di 1 minuto e 22 secondi.
- Per Hawi Feysa, 27 anni, la vittoria della Maratona di Chicago del 2026 è una conferma: l’etiope, infatti, aveva già conquistato il titolo qui in Illinois lo scorso anno.
- A vincere la gara maschile in carrozzina è stato Marcel Hug: lo svizzero, che ha tagliato il traguardo facendo segnare il record del percorso in 1h 21' 34’’, ha conquistato la sua settima Maratona di Chicago.
- La Chicago Marathon women's wheelchair 2026, invece, è stata vinta da Catherine Debrunner: anche lei svizzera, ha fatto segnare il tempo di 1h 33' 16" e ha migliorato di oltre un minuto il (suo) record mondiale.
- Alla Maratona di Chicago 2026 hanno partecipato oltre 50mila runners, provenienti da tutto il mondo.