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Maratona Chicago 2026

Maratona di Chicago 2026, vincono il keniano Amos Kipruto e l’etiope Hawi Feysa. FOTO

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©Getty

Quella di Chicago è stata la penultima tappa di quest’anno delle World Marathon Majors, cioè le sette maratone più importanti e prestigiose del mondo. A vincere la 48esima edizione sono stati il keniano Amos Kipruto e l’etiope Hawi Feysa. Oltre 50mila i partecipanti tra le strade della città americana

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