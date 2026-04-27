Alex Schwazer batte il record italiano nella maratona di marcia

Schwazer: "Forma ottima, i sacrifici ampiamente ripagati"

“La forma è ottima e abbiamo deciso di preparare la gara più lunga: sono state cinque settimane molto impegnative, ma i sacrifici sono stati ampiamente ripagati", ha detto Schwazer. Nel 2012, dopo essere stato trovato positivo all'Epo, il marciatore altoatesino aveva confessato l'uso della sostanza vietata e nel 2016 era stato trovato positivo al doping per una seconda volta, venendo squalificato per otto anni. "Sono venuto qui per fare un'ottima prestazione, c'era anche un forte vento che ha condizionato la gara. Speravo di fare 2h58' e il tempo che ho fatto equivale a questo in condizioni ideali. Naturalmente sono soddisfatto", ha aggiunto. In vista degli europei di atletica a Birmingham, il campione 41enne ha ribadito che "non dipende certo da me, io non sono un professionista, ho un lavoro, una famiglia e l'ultima gara vera che ho preparato nello specifico era quella che speravo di fare alle Olimpiadi di Parigi”. Poi ha concluso: “Non è facile, bisogna capire tante cose. Ora ho gareggiato qui, mi prendo una pausa e poi vedremo".