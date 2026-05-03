Stramilano 2026, oltre 62mila corridori per le vie del centro. FOTO

Stramilano 2026, oltre 62mila partecipanti invadono la città. Omaggio a Zanardi. FOTO
Una folla da primato, superiore alle 62.500 presenze, ha invaso domenica 3 maggio Piazza Duomo e le arterie del centro, segnando l'edizione record della 53ª Stramilano. In apertura un momento di raccoglimento dedicato ad Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza e passione. Ecco cosa sapere
- Oltre 62 mila persone hanno invaso il centro di Milano per la 53ª edizione della Stramilano. A inaugurare le competizioni è stata la madrina Francesca Lollobrigida, campionessa azzurra reduce da due ori olimpici a Milano-Cortina.
- Dopo un momento di raccoglimento per Alex Zanardi, alle 8:30 ha preso il via la Half Marathon da Piazza Castello, con oltre 10 mila atleti impegnati sui 21 chilometri.
- Tra gli uomini si è imposto Mark Kiptoo in 1:00:09 (in foto), mentre il secondo e il terzo posto se lo sono aggiudicati i kenyoti Amon Kiptoo e Philemon Kimaiyo. Nella gara femminile invece ha trionfato Jedidah Chepkemoi Sang con 1:10:04. Il podio femminile lo hanno poi completato Hilda Kiptum e l’ugandese Esther Chekwemoi.
- Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Alain Cavagna, arrivato al traguardo con un tempo 01:04:31, mentre in campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Giulia Sommi, che ha corso in 01:20:00.
- La mattinata è proseguita con la partenza, alle 10, della 10 km non competitiva da Piazza Duomo, animata dalla presenza delle istituzioni e da una cornice di pubblico calda e appassionata.
- A dare il via il suggestivo colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, a cui hanno fatto seguito le esibizioni delle Fanfare dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri che hanno trasformato la partenza in un vero show a cielo aperto.
- Poco dopo, la Stramilanina ha portato in strada centinaia di bambini, protagonisti di una colorata corsa di 5 km insieme alle famiglie. Quest’anno c’è stata una sorpresa speciale: i genitori iscritti con figli piccolissimi (tra 0 e 4 anni) hanno ricevuto in regalo una maglietta extra in formato “baby”.
- L’Arco della Pace si è confermato il cuore festoso dell’arrivo, tra ristori, dj set e premiazioni simboliche per tutti i partecipanti. Tra le novità, particolare attenzione alle famiglie con bambini piccoli e agli animali domestici, presenti lungo il percorso con aree dedicate.
- Oltre alla dimensione sportiva, la manifestazione ha ribadito la propria vocazione solidale, sostenendo numerose realtà impegnate nel sociale, dall’assistenza ai bambini in ospedale ai progetti di inclusione per persone con disabilità, fino agli interventi a favore dei più fragili in Italia e all’estero.
- Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: il 29 novembre con la Stramilano Sottozero e, nel 2027, con la 54ª edizione prevista per il 21 marzo.