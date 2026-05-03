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Stramilano

Stramilano 2026, oltre 62mila partecipanti invadono la città. Omaggio a Zanardi. FOTO

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©Ansa

Una folla da primato, superiore alle 62.500 presenze, ha invaso domenica 3 maggio Piazza Duomo e le arterie del centro, segnando l'edizione record della 53ª Stramilano. In apertura un momento di raccoglimento dedicato ad Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza e passione. Ecco cosa sapere

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Stramilano 2026, oltre 62mila corridori per le vie del centro. FOTO

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