Olimpiadi 2024, programma e risultati di oggi a Parigi. LIVE

Oggi è il giorno di Tamberi che esordisce nel salto in alto insieme a Sottile. "Gimbo" sarà in pedana nonostante il malore (colica renale) accusato poco prima della partenza per Parigi. Nell'atletica la squadra italiana di maratona di marcia a staffetta mista è impegnata con gli olimpionici Stano e Palmisano. Tortu e Desalu nei 200m e Bruni e Molinarolo nell'asta. In semifinale anche Sibilio nei 400m ostacoli e Simonelli nei 110m, mentre Del Buono, Cavalli e Vissa saranno impegnate nei ripescaggi 1500m. Debutto anche per Dell'Aquila e Matonti nel taekwondo, così come per Fanali nel golf, per Tacchini e Craciun nella canoa sprint e per Mazzara e Sorgente nello skateboard. Continuano le gare di vela kite con Pescetto e Pianosi. Infine, nei tuffi Pellacani e Bertocchi e Marsaglia che disputerà le semifinali trampolino 3m. In vasca anche l'Italia del nuoto acrobatico, Massidda nel sollevamento pesi e Vece e Fiorin nel ciclismo su pista. Sempre nell'ovale per l'inseguimento a squadre Italia-Danimarca vale il bronzo, a caccia di medaglie anche le ragazze. Attenzione anche al Settebello (quarti vs Ungheria) e all'Italvolley (semifinale vs Francia).