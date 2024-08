Introduzione

Continua a far discutere l’inquinamento del fiume parigino, reso balneabile per le competizioni. Gli allenamenti di oggi in vista delle gare di nuoto in acque libere sono stati cancellati a causa dell'acqua che gli organizzatori hanno definito "non adatta per nuotare". Si tratta del quinto allenamento cancellato dall'inizio dei Giochi. Parigi 2024 e il Cio, però, precisano che i dati sulla presenza di batteri E-Coli ed enterococchi "sono molto bassi nei tre punti in cui vengono prelevati i campioni". E garantiscono: "Le gare possono svolgersi come previsto dal programma".

Ma molti esperti, da Bassetti a Pregliasco, mettono in guardia sui seri rischi per la salute a cui vanno incontro gli atleti immergendosi nelle acque della capitale francese: febbre, disturbi intestinali, e non solo.