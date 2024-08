Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'Italia è medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre del ciclismo in velodromo. Nella finale per il terzo e quarto posto gli azzurri hanno battuto la Danimarca in rimonta con il tempo di 3'44"197 contro i 3'46"138 dei danesi, che sul finale si sono sfarinati lungo la pista dando un vantaggio ulteriore all'Italia che aveva già accelerato nell'ultimo giro. Gli autori della vittoria sono Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan (OLIMPIADI DI PARIGI 2024, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).