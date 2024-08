Olimpiadi, perché gli atleti mordono le medaglie sul podio

Si sa per certo che non è di cioccolata eppure si perpetra, ogni volta che appare un podio, quel rito che si chiama morso della medaglia. Ed è particolarmente evidente, poiché accade più e più volte al giorno, alle Olimpiadi di Parigi ( SEGUI LA DIRETTA SUL NOSTRO LIVEBLOG ). Perché il vampiresco morso? Proviamo a decifrare il mistero tra storia e leggenda.

Il segno dei denti denota autenticità

Qualcuno sostiene che l'incipit abbia la firma della Gran Bretagna: i quattro atleti che vinsero la medaglia d'oro nella staffetta 4×400 nel 1991 (Derek Redmond, John Regis, Kriss Akabusi e Roger Black,) potrebbero essere stati i primi. Poi c'è chi crede che sia una richiesta coreografica che viene fatta agli atleti e chi propende per la verifica della bontà del metallo, in particolare se è aureo. Infatti l'oro è, per struttura, più morbido di argento o bronzo è può essere verificato solo a morsi: il segno di un incisivo o un canino sarebbe garanzia di autenticità. La storia insegna che in California, nel 1800, i cercatori d'oro verificavano la bontà delle pepite con un morso. La medaglia d'oro è stata introdotta nel 1904 a Saint Louis.