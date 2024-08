Olimpiadi 2024: oggi salto in lungo, 1500m, vela e Italvolley. LIVE

Si apre l’undicesima giornata per i Giochi olimpici di Parigi. Nella notte europea la statunitense Caroline Marks e il tahitiano Kauli Vaast hanno vinto la medaglia d'oro nel surf a Teahupo’o. Oggi per l’Italia gli occhi sono puntati sul salto in lungo, con Furlani in finale tra gli uomini. Iapichino è invece impegnata nelle qualificazioni tra le donne. Finali anche per Pietro Arese nei 1500m e Sara Fantini nel lancio del martello. E ancora è in programma la Medal Race nella vela, che vede impegnati Benini Floriani e Chiavarini. In campo l'Italvolley femminile, impegnata contro la Serbia.





Ieri è stata una giornata storica per la ginnastica artistica: nella trave una fantastica Alice D'Amato ha vinto l’oro, con Manila Esposito che si è aggiudicata il bronzo. Un’altra medaglia d'oro è poi arrivata dallo Skeet misto, con la coppia Diana Bacosi-Gabriele Rossetti. E in serata Nadia Battocletti ha concluso la finale dei 1500m in quarta posizione, che è prima diventata terza in virtù dopo la squalifica della keniana Kipyegon, poi nuovamente quarta a seguito del ricorso presentato dal Kenya.

