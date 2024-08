Olimpiadi, Furlani vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo

Prima medaglia per l'Italia dell'atletica leggera ai Giochi di Parigi 2024. Con una grande prestazione Mattia Furlani ha vinto il bronzo nel salto in lungo. L'azzurro ha saltato 8.34. Si conferma campione olimpico il greco Miltiadis Tentoglu con 8.48 mentre l'argento va al giamaicano Wayne Pinnock con 8.36 (OLIMPIADI DI PARIGI 2024, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).