Olimpiadi, Reider espulso: allenatore Jacobs accusato di abusi

L'allenatore americano Rana Reider - coach dell'azzurro Marcell Jacobs e del canadese Andre De Grasse - è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 con l'accusa di abusi sessuali ed emotivi nei confronti di tre donne che hanno intentato una causa contro di lui in Florida. Stando alle prime informazioni, come scrive il Guardian , il suo accredito dei Giochi sarebbe stato revocato dal Comitato olimpico nazionale canadese, con la cui squadra il 53enne tecnico si trova a Parigi ( TUTTE LE NEWS LIVE SULLE OLIMPIADI ).

Accredito ritirato

Diverse fonti hanno detto al Guardian che Reider era in possesso di un accredito “P”, quello cioè che consente alle persone considerate essenziali per la preparazione degli atleti per le Olimpiadi di accedere ai luoghi di allenamento e di competizione, prima che gli fosse ritirato con effetto immediato lunedì pomeriggio. Venerdì la World Athletics aveva messo in dubbio la decisione del Canada di accreditare Reider avendo di recente scontato 12 mesi di libertà vigilata dopo aver ammesso di essere stato sanzionato da Us SafeSport per una relazione che "presentava uno squilibrio di potere" con una delle sue atlete - pur non avendo armi legali per impedirlo.

L'avvocato di Reider critica la decisione

L'avvocato di Reider, Ryan Stevens, ha successivamente confermato che il Comitato olimpico canadese ha inviato una lettera ufficiale a conferma del ritiro dell'accredito. Stevens ha criticato il fatto che non sia stata concessa a Reider la possibilità di difendersi, affermando che una delle persone che ha sporto denuncia lo ha fatto per inficiare le prestazioni degli atleti allenati da Reider che devono ancora competere. "È una brutta giornata per le Olimpiadi quando la paura di una cattiva pubblicità da parte di un organo di governo ha la priorità rispetto agli atleti", ha detto Stevens. "Quelli che vengono feriti in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a competere senza il loro allenatore prescelto, incluso uno dei migliori velocisti canadesi", ha aggiunto Stevens.