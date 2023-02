MasterChef 12, ecco chi è stato eliminato e cosa è successo ieri sera

2/22

Per Sara i giudici scelgono l’avocado, che per gli Aztechi era considerato un ingrediente quasi afrodisiaco. Questo frutto rispecchia la capacità seduttiva della concorrente nel convincere chi ha di fronte. I sei aspiranti chef hanno 45 minuti per realizzare il piatto con protagonista l'ingrediente scelto con cura per loro dai giudici. Nella foto, "la regina di MasterChef Italia 12"

MasterChef, Francesco e Lavinia sono fuori dai giochi. L'intervista