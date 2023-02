MasterChef, altra doppia uscita di scena. L'intervista agli eliminati

La top ten dei cuochi amatoriali in gara ( VAI ALLO SPECIALE ) si riduce a otto. Le prove sempre più tecniche proposte dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , non lasciano scampo, anche la più insignificante disattenzione può rivelarsi fatale. Non c'è tempo per recuperare in corsa e davanti alla Mystery Box di ieri sera, si è capito definitivamente. Il livello di difficoltà sale puntata dopo puntata. Nel nono appuntamento gli sfidanti hanno provato a dare il massimo per mostrarsi all'altezza davanti allo Chef pluristellato Giancarlo Perbellini, simbolo della cucina d’eccellenza nel mondo, e non tutti sono riusciti nell'impresa. Tra i peggiori della Masterclass, Laura che suo malgrado abbandona i compagni di viaggio seguita da Leonardo al termine del Pressure test finale . Li abbiamo intervistati per conoscerli più da vicino, ecco cosa ci hanno raccontato nell'intervista in collegamento da casa via Zoom.

Una parola sui giudici, cosa vi hanno insegnato?

Laura: “Ognuno dei tre ha dato il suo contributo, quello che ha creduto più in me è stato Antonino Cannavacciuolo, anche quando sono uscita mi ha detto che mi avrebbe rivisto in una cucina, questo suo commento mi dà tantissima forza. Bruno Barbieri è stato quello più duro però le sue frecciatine servono, sono lo specchio di ciò che troveremo in una cucina vera. Giorgio Locatelli mi ha trasmesso tanta eleganza, oltre alle critiche lui ti fa vedere ogni dettaglio in modo elegante e riesce a rimarcare alcuni principi che a volte ti sfuggono di vista”.

Leonardo: “Con Bruno Barbieri credo ci sia stato il rapporto più forte anche perché sono bolognese come lui, anche nelle prove in cui io faticavo, le sue sono state sempre critiche costruttive, aveva sempre la battuta pronta e mi spronava. Con Antonino Cannavacciuolo ho sentito molto feeling perché anche io come lui da bambino ero molto legato al cibo. Locatelli mi ha insegnato l’eleganza, e poi il modo in cui lui dice le cose ti tocca sempre il cuore”.



Il ricordo più bello?

Laura: “Sicuramente gli aperitivi e le cene fuori dalle telecamere, quando cenavamo insieme abbiamo sempre condiviso ciò che succedeva, siamo stati un rifugio l’uno per l’altro”.

Leonardo: “Anche per me il ricordo più bello è legato allo stare insieme, parlare con chi condivide la tua stessa passione e ti capisce perché prova le tue stesse emozioni, è diverso che parlare con i tuoi amici di sempre”.



Cosa vi portate a casa di più caro da questa esperienza?

Laura: “Tutto quello che vivi lì dentro è amplificato rispetto alla vita normale, quella umana è stata la parte più bella e indimenticabile, tra di noi ci siamo supportati, abbiamo riso e pianto insieme. Tutto questo vince su tutto, e a prescindere da tutto, la cosa che vale di più è il rapporto che abbiamo tuttora”.

Leonardo: “Condivido con Laura, la parte più bella di MasterChef sono stati i rapporti umani, le relazioni che ho avuto qui non le ho avevo neanche fuori con i miei amici nella vita fuori dal programma. Con il gruppo potevo parlare tranquillamente, mi sentivo in famiglia, è stata un’esperienza unica”.



Progetti futuri all'orizzonte?

Laura: “Per me, come ho già detto in uscita, partecipare a MasterChef è stata una scelta di vita, e mi sono resa conto che la mia vera felicità è ai fornelli, forse andrò a lavorare in ristorante, farò dei corsi e mi piacerebbe avere un posto tutto mio in futuro. Nel frattempo mi sto muovendo sui social con dei video e ben vengano le proposte”.

Leonardo: “Io ho mollato i miei studi di economia perché voglio proseguire con la cucina, non so cosa può succedere quest’anno, magari organizzo degli eventi, e dall’anno prossimo capisco meglio. Mi piacerebbe anche fare uno stage in un ristorante stellato e arrivare ad aprire un posto tutto mio, al momento mi sto organizzando sui social, mi piacerebbe fare cene private”.



Cosa avreste voluto portare in finale?

Laura: “Io avevo già scritto e preparato il mio menu di degustazione, e senza elencare qui i singoli piatti, vi dico che era tutto improntato sul gioco per prendere scherzosamente in giro il commensale, questo perché credo che quando si cucina, ci si deve anche divertire e chi mangia deve vivere una esperienza speciale”.

Leonardo: “Anche il mio menu sarebbe stato improntato sulle esperienze, sarei partito con antipasto ispirato dalla Costiera, poi avrei fatto un primo romagnolo e sul dolce avrei usato le nuove tecniche imparate nel mio percorso a MasterChef”.



Chi vedete in finale?

Laura: “Io in finale vedo Bubu per il suo percorso, poi Edoardo che vedo in realtà anche come potenziale vincitore, e sul podio come terzo spero di vedere Mattia”.

Leonardo: “Anche per me Bubu per il percorso, poi Mattia che per me ha marcia in più, e il mio fratello Edo che sta facendo un percorso straordinario”.



