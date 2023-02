MasterChef Italia 12, stasera in tv la decima puntata. Anticipazioni

Stasera in tv giovedì 2 febbraio 2023, nuovo appuntamento con Masterchef Italia 12 su Sky Uno dalle 21:15 anche in streaming su NOW con le puntate poi disponibili on demand. Ospite della serata in qualità di Commissario esterno per lo skill test, lo Che tristellato Enrico Crippa, “maestro dei vegetali” con i suoi piatti, vere e proprie opere d’arte Condividi

MasterChef, altra doppia uscita di scena. L'intervista agli eliminati

Il traguardo per gli aspiranti Chef di MasterChef Italia, rimasti in otto, è sempre più vicino, e il loro percorso entra definitivamente nella dimensione dell’Alta cucina: il livello tecnico, sempre altissimo, delle prove richiede da parte loro una preparazione da veri professionisti. La serata di questa sera su Sky disponibile in streaming su NOW, porterà quindi la Masterclass a confrontarsi con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall’“amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspiranti Chef dovranno far emergere al massimo la propria creatività e identità, canalizzando entrambi gli aspetti in piatti accuratamente preparati, in cui l’estetica regni sovrana. Anche l’Invention Test resterà nell’ambito dell’Alta cucina con una preparazione degna delle cucine stellate, ovvero il “pre-dessert”, una piccola portata che viene servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert.

Per una serata che quindi porterà i cuochi amatoriali a immaginare quale sarebbe l'identità del proprio ristorante di alto livello l'ospite non poteva che essere di primissimo piano: nella cucina di MasterChef Italia – negli episodi di domani, giovedì 16, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – arriverà lo chef tristellato Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d'Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità), "maestro dei vegetali" famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d'arte, nonché sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017. Chef Crippa sarà protagonista e "commissario esterno" del nuovo Skill Test, la prova più tecnica tra quelle dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Quando mancano pochissime settimane alla proclamazione del vincitore, i cuochi amatoriali devono fare il salto di qualità e considerarsi davvero dei veri chef professionisti. Per conquistare il titolo di nuovo MasterChef italiano servono talento, creatività, immaginazione e concretezza: la ricetta è semplice, ma è altrettanto semplice sbagliare e ogni errore, a questo punto della gara, può costare carissimo. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest'anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus "Opera Cardinal Ferrari" che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Quest'anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione "Food Waste Management System" da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell'offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo "Green Audiovisual" che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l'impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come "Format TV culinario più di successo al mondo": sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 64 versioni locali e più di 10mila episodi in onda nel mondo. MASTERCHEF ITALIA: ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.