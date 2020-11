X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al terzo Live. VIDEO

Eliminato Santi, che perde la sfida al ballottaggio contro Blue Phelix. Opening a cura di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants, Alessandro Cattelan in collegamento da casa e Fedez ospite con il singolo “Bella storia”. Prossimo appuntamento giovedì 19 novembre alle 21,15 su SKy Uno

Gara a due manche e testa a testa finale fra Santi e Blue Phelix: il 18enne bolognese è eliminato da X Factor 14 (IL LIVEBLOG) e la squadra degli Under Uomini, capitanata da Emma Marrone, perde un componente (X Factor 2020, ecco chi è stato eliminato). Conduce la diretta Daniela Collu, mentre Alessandro Cattelan a sorpresa si collega da casa per un saluto.

Purple Disco Machine & Sophie and The Giants aprono X Factor 14 Si vedono ma non ci sono: il dj tedesco e il gruppo britannico sono i protagonisti dell'opening del terzo Live del talent show di Sky con la hit "Hypnotized" (IL TESTO), attraverso una performance inedita (Purple Disco Machine & Sophie and The Giants a X Factor 2020) che ha reso possibile agli artisti esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena. Pubblicata lo scorso aprile, la hit è doppio disco di platino: ha scalato numerose classifiche, superato sessanta milioni di streaming, conquistato la medaglia di bronzo della classifica FIMI ed è salito sul gradino più alto del podio della classifica dell’airplay radiofonico.

X Factor 2020, terzo Live: le prime esibizioni Anche ieri sera la gara si è svolta in due manche, fra una cover e un inedito. Il primo brano originale della serata lo propone cmqmartina che con "Sparami" si dimostra “molto più a fuoco di altre volte, anche vocalmente”. Blind si mette a nudo e mostra sul palco tutte le sue "Cicatrici" (X Factor, l’inedito di Blind è Cicatrici. VIDEO): "Sei nato per fare questo", commenta Mika, mentre Vergo presenta la prima cover del terzo Live scomodando il grande Franco Battiato. La personalissima versione de "La cura" (X Factor la cover di Vergo è La cura di Franco Battiato. VIDEO) proposta dal cantante degli Over mette in luce un altro aspetto dell’artista, come sottolinea Emma: "Hai tirato fuori la tua umanità e mi è piaciuta moltissimo". Chiudono la prima manche i Little Pieces of Marmelade (X Factor, l’inedito dei Little Pieces of Marmelade è “LPOM”. VIDEO) con l’inedito "LPOM" ( "Siete originali", ammette Hell Raton) e Santi con “Morrison”, una performance che non soddisfa del tutto né la giuria (Manuel Agnelli gli suggerisce di "sperimentare, cercare, provare tante cose e trovare un'identità"), né il pubblico. Santi è il meno votato e rischia l’eliminazione.

La seconda manche del terzo Live di X Factor 14 Blue Phelix è il concorrente della seconda manche ad avere la peggio: il cantante degli Under Uomini presenta “Mi Ami”, primo brano che scrive in italiano e che, nonostante mostri “l’urgenza di raccontare qualcosa”, gli costa il ballottaggio. Va meglio a MYDRAMA che con la sua "Vieni con me" (X Factor, l’inedito di MyDrama è “Vieni con me”. VIDEO) riceve le lodi di Manuel Agnelli nonostante la scrittura dell'artista sia ancora "molto verde", mentre N.A.I.P. canta i suoi errori di cuore con l'inedita "Oh oh oh", conquistando l'intera giuria. "Sei una delle più brave di questa edizione": con queste parole Mika commenta l’esizione di Casadilego, la giovanisisma delle Under Donne che imbracciando la chitarra ropone un brano scanzonato intitolato "Lontanissimo". Chiudono il cerchio i Melancholia con un brano degli Idles, "Grounds" (X Factor, la cover dei Melancholia è “Grounds” degli Idles. VIDEO): Emma dice che vorrebbe ascoltare più inediti della band, mentre Hell Raton si congratula con gli artisti perché hanno saputo rendere loro questo brano che “poteva anche essere un inedito”.

Eliminato Santi Il ballottaggio di ieri sera, gli Under Uomini lo hanno giocato in casa: Santi e Blue Phelix si sono sfidati a colpi di cavalli di battaglia proponendo due inediti, "Bonsai" (TESTO E VIDEO) e "South Dakota" (TESTO E VIDEO). La giuria, chiamata da Daniela Collu a scegliere chi eliminare, ha scelto di salvare Blue Phelix, interrompendo l'avventura musicale del giovane bolognese. Filippo Santi, studente diciottenne di Casalecchio di Reno (BO), si descrive come “un regaz che scrive e canta”. Respira la musica in casa, fin da piccolo, essendo cresciuto in una famiglia di musicisti: la sua partecipazione a X Factor Italia si ferma qui.

Fedez ospite di X Factor 2020 A tenere calda l'atmosfera fra una manche e l'altra è stato Fedez, tornato sul palco di X Factor Italia dopo avere vestito i panni di giudice per cinque edizioni consecutive, dall'ottava alla dodicesima. L'artista è un veterano del talent show di Sky e per il suo ritorno ha scelto di cantare il singolo “Bella Storia” (X Factor 2020, il ritorno di Fedez è "una bella storia"), portando in scena una performance tutta atmosfere elettropop e synth tipiche degli anni Ottanta. Sul palco di XF 2020 Fedez ha raccontato di Scena Unita, l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori dello spettacolo che insieme a Cesvi e con il contributo di enti privati hanno raccolto un’importante cifra destinata al sostegno di un settore, quello della musica e dello spettacolo, pesantemente colpito negli ultimi mesi. Un fondo destinato a supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma.