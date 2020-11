X Factor, Daniela Collu conduce il terzo live: ospiti e anticipazioni

Due manche e una eliminazione per il terzo live show dalla Sky Wifi Arena che sarà presentato da Daniela Collu. Il capitano Alessandro Cattelan purtroppo non potrà essere sul palco... ma chissà che non faccia una sorpresa. Continua dunque la gara tra le squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Ospiti Fedez e Purple Disco Machine & Sophie and The Giants. Stasera alle 21.15 su Sky Uno

Purple Disco Machine & Sophie and the Giants apriranno il Live di #XF2020 con la loro hit doppio platino “HYPNOTIZED” ( QUI IL TESTO DELLA CANZONE ) , che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia. Tra gli ospiti, un grande ritorno in famiglia , dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)” certificato doppio disco di platino, Fedez torna con un singolo “Bella Storia” , che è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. La cover del singolo è un tributo al Maestro Eugenio Carmi, tra i massimi esponenti dell’astrattismo italiano.

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, continua stasera su Sky e NOW TV , la gara Live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE ), lo show di Sky prodotto da Fremantle. La partnership Sky Wifi, Connecting Partner di X Factor 2020, accende il palco del terzo Live Show che sarà condotto da Daniela Collu. Tutta la squadra di XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano Alessandro Cattelan, a casa dopo essere risultato positivo al Covid-19 , che purtroppo anche questa sera non potrà essere sul palco. Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa...

Fedez e Purple Disco Machine & Sophie and The Giants a X Factor 2020

La squadra degli Over di MIKA e quella dei Gruppi di MANUEL AGNELLI gareggiano con un concorrente in meno avendo perso rispettivamente Eda Marì e i Manitoba (X Factor, secondo Live: Eda Marì e Manitoba dicono addio al talent). Intatte invece le squadre delle Under Donne guidate da HELL RATON e degli Under Uomini che hanno EMMA quale loro mentore. Per tutti vale la stessa regola: non abbassare la guardia, studiare e preparare delle performance che possano convincere giudici e pubblico. Dieci quindi gli artisti in gara sul palco della Sky Wifi Arena divisi in due classiche manche, al termine delle quali i due meno votati dal pubblico si sfideranno con il loro cavallo di battaglia: l’esito dello scontro decreterà il terzo eliminato di questa edizione.



assegnazioni: otto inediti e due cover



Mika assegna una cover a Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato, mentre l’eclettico N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh. Scelte analoghe per Manuel Agnelli, che affida Grounds degli Idles ai Melancholia mentre i Little Pieces of Marmelade proporranno la loro composizione originale LPOM. Largo alle composizioni originali in casa di Hell Raton che lascia le sue ragazze libere di interpretare le loro composizioni originali: così Casadilego si esibirà con Lontanissimo, Cmqmartina eseguirà Sparami e MYDRAMA canterà Vieni con me. Stessa filosofia per le scelte di Emma: Blind arriverà sul palco con Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.

X FACTOR MIXTAPE 2020

Dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy) si arricchirà degli otto nuovi pezzi originali presentati nell’arco della serata, brani che vanno ad aggiungersi ai 12 che sono stati proposti durante il primo live.