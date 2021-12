Senza più il suo broker, Genny si trova in difficoltà finanziarie e continua a perdere la fiducia delle persone attorno a lui. Luciana lo tradisce, Azzurra no, e lui riesce a infliggere un durissimo colpo a Ciro. Che però è pronto per la guerra. Ecco cosa è successo nei due episodi andati in onda il 10 dicembre