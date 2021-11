Enzo è uno dei grandi personaggi di Gomorra – La Serie (LO SPECIALE). Nel giro di due stagioni è riuscito a imporsi sui rivali per il dominio delle piazze di spaccio di Napoli in una ascesa rapida tanto quanto il suo declino. In Gomorra – Stagione finale (QUANDO ESCE E COSA C’È DA SAPERE), in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 19 novembre, Enzo dovrà però combattere l’ennesima guerra. Del Sangue blu che conoscevamo non è rimasta neppure l’ombra. Troppi compagni sono morti per colpa sua. Non è stato all’altezza di essere il loro capo, si meritavano di meglio. Anche Maria, l’amore della sua vita, non c’è più. E ora Enzo, divorato dai sensi di colpa, si è auto-inflitto una vita di penitenza. Abita in un vecchio magazzino decadente, ben lontano dagli antichi fasti da re di Forcella, in attesa della possibilità di fare ammenda. Ma quando scopre che Ciro è vivo, qualcosa in lui si riaccende: l’Immortale è tornato dal regno dei morti e la redenzione è vicina. Nel video che vedete in alto su questa pagina, Arturo Muselli racconta la sua esperienza sul set di Gomorra – La serie e l’evoluzione del personaggio da lui interpretato (GUARDA LE SUE SCENE PREFERITE).