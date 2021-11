L'attore parla del suo rapporto con il ruolo che ha interpretato e di cui tornerà a vestire i panni per la quinta e ultima stagione di Gomorra - La serie. Un atto finale in cui "si va verso una chiusura, verso una resa dei conti. È come se fossimo sull’orlo di un precipizio e dovessimo in un frangente brevissimo decidere se spingere il peso in avanti o in indietro". Su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 19 novembre. Tutti gli episodi anche on demand