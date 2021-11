Gomorra 5, Marco D'Amore e Salvatore Esposito si raccontano. VIDEO

I due attori a confronto in una divertente e interessante clip prodotta e diretta da Sky. Gomorra - Stagione finale arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 19 novembre Condividi

Gomorra – La serie (LO SPECIALE) è senza dubbio un prodotto televisivo che si avvale di un cast corale di grandissimi attori. Ma è anche vero che due personaggi spiccano sugli altri. Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono i due grandi protagonisti della serie Sky Original, intorno al loro rapporto di amicizia e rivalità girano gli eventi raccontati nelle quattro stagioni finora andate in onda. In vista di Gomorra – Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), in arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 19 novembre, gli attori che interpretano Genny e Ciro, Salvatore Esposito e Marco D’Amore (LE SUE FOTO PIÙ BELLE), raccontano qual è il loro legame dentro e fuori dal set e come sia nata, nella vita di tutti i giorni un’amicizia che li ha portati a migliorarsi vicendevolmente, giorno dopo giorno, sotto l’aspetto professionale. Potete vedere il video dell’intervista in alto su questa pagina.

Il primo incontro ai provini approfondimento Gomorra, i migliori meme sulla serie tv in attesa della stagione 5 Il racconto comincia dal primo incontro tra i due ai provini, quando Marco D’Amore si presentò per il ruolo di Ciro Di Marzio e Salvatore Esposito faceva da spalla ai provinanti. Una sintonia nata subito e consolidatasi già prima che Esposito ottenesse il ruolo di Genny Savastano, evidente sul set e anche in questo video in cui i due si scambiano domande e battute. D’Amore ricorda la prima scena girata, un dialogo tra i due a pochi metri da un’auto in fiamme che poi sarebbe implosa scagliando frammenti dei suoi finestrini.