Gomorra - Stagione finale: Azzurra raccontata da Ivana Lotito. VIDEO

L'attrice parla della sua esperienza sul set della serie Sky Original e del personaggio che ha interpretato, pronto ad affrontare, così come lei, nuove sfide in Gomorra - Stagione finale. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 19 novembre

Azzurra è la moglie di Genny in Gomorra - La serie (LO SPECIALE), la produzione Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano. In Gomorra - Stagione finale (QUANDO ESCE E COSA C'È DA SAPERE), in arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 19 novembre, Azzurra dovrà affrontare nuove sfide e difficoltà. Genny l’ha lasciata, si è dato alla latitanza lasciando lei e Pietrino nel cuore della notte senza una parola. Tutti i sogni che avevano assieme sono crollati in un attimo: il consorzio, l’aeroporto, tutto perduto. Ma Azzurra non può lasciarsi abbattere. Suo marito ha fatto la sua scelta, ma lei ha Pietro di cui occuparsi e farà di tutto per tenerlo al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta. Anche perché, ora lo sa, Genny non rinuncerà mai a quel mondo. Quello però che Azzurra non ha considerato è che da quel mondo non è facile fuggire. Ivana Lotito, attrice che interpreta il ruolo di Azzurra (GUARDA LE SUE SCENE PREFERITE), racconta la sua esperienza sul set e la crescita del suo personaggio nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

Un'attrice cresciuta insieme al suo personaggio vedi anche Gomorra - Stagione finale: Salvatore Esposito racconta Genny Savastano “Quando mi capita di vedere delle scene della seconda stagione di Gomorra, io vedo proprio una ragazzina, vedo una bambina”. Comincia così il breve racconto di Ivana Lotito, con il ricordo dell’esordio e con una riflessione su una sua crescita personale che ha camminato parallelamente a quella del suo personaggio: “Oddio, ma come ho fatto a recitare così, in quel modo, non mi riconosco. Però poi nello stesso tempo mi dico che è giusto che sia così, perché come sono cresciuta io come donna e come attrice, è cresciuta Azzurra”, fino a diventare “una donna spietata e capace di qualsiasi cosa”.

NUOVE SFIDE PER IVANA E AZZURRA vedi anche Gomorra -Stagione finale, i personaggi: Marco D'Amore racconta Ciro Nella quinta stagione, prosegue l’attrice, Azzurra “incontra un genere di dolore che ha a che fare con i sentimenti più cupi e profondi. C’è veramente uno sforzo di emancipazione personale che di emancipazione nel ruolo di donna. Sarà molto coraggiosa”. E non è tutto qui, perché per Ivana Lotito la quinta stagione ha offerto una nuova sfida professionale: “Quanto ho letto la sceneggiatura ho capito che c’era un potenziale per me nell’action movie. E quindi ho detto: è arrivato il mio momento, sarò all’altezza? Incredibilmente mi sono divertita moltissimo”.