Gomorra - Stagione finale: Salvatore Esposito racconta Genny Savastano

Cardine intorno a cui ruotano tutte le stagioni di Gomorra – La serie (LO SPECIALE), Gennaro ha provato a costruire una vita onesta per sé e per la sua famiglia. E c’era quasi riuscito, ma poi è crollato tutto. È dovuto scendere di nuovo in campo per fermare la guerra tra Patrizia e i Levante che stava riducendo Napoli in macerie. E per farlo ha pagato un prezzo altissimo: abbandonare Azzurra (LE SCENE PIÙ IMPORTANTI PER IVANA LOTITO) e Pietrino. E ora, rinchiuso in un bunker claustrofobico, braccato giorno e notte dalla polizia, vuole solo distruggere i fratelli Levante rimasti in vita e riprendersi indietro la sua famiglia. È il suo unico pensiero, almeno fino a quando non scoprirà che Ciro (LE SCENE PIÙ IMPORTANTI PER MARCO D'AMORE) è vivo. Per il personaggio interpretato da Salvatore Esposito, comincerà così Gomorra – Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 19 novembre. L’attore racconta la parabola di Genny nel video che potete vedere in alto su questa pagina.