Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 7

Gomorra – Stagione finale, episodio 7: la trama I talebani fanno trovare a Genny il furgone del suo carico con all’interno il corpo privo di vita di Ivan. Davanti all’ennesimo schiaffo ricevuto da parte di Ciro, Canzuncella esprime a ‘O Munaciello le sue perplessità sulla tenuta del potere di Genny. ‘O Munaciello, però, riporta velocemente all’ordine il fratello minore. Senza broker, Genny è trovato a cercarne un altro e trova uno sloveno, ‘O Munaciello però deve andare a incontrarlo a Trieste. Ciro intanto si rimette in pista definitivamente con la droga sottratta dal carico per Genny, pronto a sferrare l’attacco finale. Tornato a casa, Genny ha un altro confronto acceso con Azzurra, che gli manifesta tutto il suo disprezzo e la sua volontà di prendere Pietro e andarsene via. Genny la prende per un polso e glielo stringe, minacciandola. L’esercito dell’Immortale, invece, continua a crescere, gli uomini che, scontenti di Genny e delle altre gestioni lo seguono, sono sempre più numerosi.

Genny torna da Trieste con un affare non ancora fatto. Il broker sloveno chiede tutti i soldi subito, senza aspettare la partenza del carico, non si accontenta più dell'anticipo datogli da Genny. Così il boss si reca dagli imprenditori a lui vicini e chiede loro dei soldi in prestito. La situazione, però, rimane complicata, e anche Donna Luciana comincia a dubitare di Genny. Perplessità che manifesta al marito, al quale propone di passare dall'altra parte della barricata. 'O Maestrale, però, rifiuta e la colpisce con un manrovescio sul volto. Donna Luciana però non si lascia intimorire e va a parlare con Nunzia. La vedova di 'O Galantommo la riceve nonostante i motivi di attrito tra le due. All'incontro c'è anche Ciro, al quale Luciana riferisce delle mosse di Genny, promettendogli i nomi degli imprenditori vicini a Gennaro in cambio di un'alleanza.

Il tradimento di Donna Luciana Ottenuto con l'inganno da 'O Maestrale il nome di uno degli imprenditori che sostengono Genny, Donna Luciana li riferisce a Ciro. Enzo si reca quindi da Don Paolo, titolare della cartiera, offrendogli 500mila euro e promettendogliene altri 500 se non concederà a Genny il prestito che gli ha chiesto. Quando Genny torna con 'O Maestrale alla cartiera, non vi trova Don Paolo ma solo una delle sue dipendenti, che gli consegna un pacchetto da parte del titolare. Dentro ci sono 100mila euro, un ventesimo della cifra chiesta da Genny, che se ne va via visibilmente irritato. Don Paolo è con Ciro, Nunzia ed Enzo, che gli promettono protezione: avrà tre guardie del corpo fornite da loro. L'Immortale però non si accontenta di un nome e ne chiede altri a Donna Luciana per rispettare la sua parte d'accordo. Questa quindi va a parlare con Azzurra per chiederle di tradire Genny diventando una spia.

La scelta di Azzurra Azzurra consegna a Luciana una busta con dentro i nomi degli imprenditori vicini a Genny. La moglie di 'O Maestrale si reca dunque alla fermata della metro Garibaldi per incontrare Enzo, a cui cede la busta in cambio di un borsone pieno di soldi. Luciana chiede a Enzo il motivo della fedeltà di tanti uomini a Ciro, gli chiede cosa abbia di così speciale, lui le risponde profetizzandole un futuro dalla parte di Ciro. Quest'ultimo va a cena a casa di Nunzia. Quando Enzo torna all'auto, vi trova Ronni morto e anche lui cade vittima di un'imboscata di 'O Munaciello, che lo rapisce per portarlo a Ciro, mettendo in evidenza il doppio gioco di Azzurra. È lei a incontrare Luciana al suo rientro, lei, che ha rivelato tutto a Genny, che arriva subito dopo all'incontro.

La fine di Sangue Blu Enzo viene legato e portato di fronte a Genny, che lo picchia fino a mandarlo in coma, prima a mani nude, poi con una mazza da baseball. O' Maestrale, intanto, si reca alla cartiera per una spedizione punitiva nella quale vengono uccisi i dipendenti e sequestrato Don Paolo. Quando la cena con Nunzia finisce, Ciro riceve una telefonata da Bell'e buono, che gli riferisce della situazione. Ciro torna immediatamente alla base e trova Bell'e buono davanti al corpo di Enzo, col volto spaccato dai colpi di Genny. A uccidere l'amico, ormai in fin di vita, è proprio Ciro, che lo soffoca e rimane a fissarlo con le lacrime agli occhi.

Resa dei conti e requiem Genny porta Donna Luciana a casa sua, aspettando il rientro di 'O Maestrale. Quando questo torna, gli riferisce del tradimento della moglie, lasciandoli poi da soli. 'O Maestrale porta donna Luciana via da casa, mentre Genny riceve in casa Don Gaetano, un altro degli imprenditori che ha contatto, persuaso ad aiutarlo dopo la fine fatta da Don Paolo. Nella base di Ciro, invece, si tiene la veglia funebre di Enzo, nella quale Nunzia e gli altri giurano eterna fedeltà all'Immortale.

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 7: LA RECENSIONE Il settimo episodio di Gomorra – Stagione finale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) è probabilmente uno dei più potenti mai visti in tutta la serie. È evidente che, mentre la linea del traguardo si avvicina, il ritmo dei colpi si alza, inasprendo il senso della tragedia di questo ultimo capitolo sempre più spettacolare. Ed è anche un episodio che ribalta più volte le prospettive di una guerra che, con tre episodi ancora da vedere, non sappiamo ancora come andrà a finire. Perché anche se tutti ci dicono che sarà Ciro a vincerla, Genny dimostra di avere ancora parecchie frecce al suo arco e più volte appare in grado di ribaltare la situazione.

Genny disperato Tutti dubitano di lui, a partire da Canzuncella, il fratello minore di 'O Munaciello, per finire con Donna Luciana, che era stata nei primi sei episodi la sua più accanita sostenitrice. Di contro abbiamo un Ciro sempre più forte, sempre più sicuro. Genny. Resta estremamente ambiguo il rapporto con Azzurra, finora unica ancora di umanità per Genny, ormai apparentemente incapace lei stessa di arginare la furia violenta del marito, che in questo episodio, per la prima volta, arriva allo scontro fisico con lei, prendendole e torcendole un polso e minacciandola di conseguenze ancora più gravi. La situazione del boss è così disperata da costringerlo a chiedere dei soldi in prestito agli imprenditori a lui vicini.

Donne sempre più protagoniste Le donne sono protagoniste sempre più centrali della narrazione. E sono donne sicuramente indipendenti, capaci di prendere le loro scelte anche sfidando le convenzioni sociali, il proprio marito, la sorte. Oltre a Nunzia, ormai asse portante della nuova alleanza costruita da Ciro, emerge con forza Donna Luciana, che contro il volere di 'O Maestrale decide di voltare le spalle a Genny e trova il coraggio per recarsi nella tana del lupo, a casa della vedova dell'uomo ucciso dal marito, per parlamentare con Ciro e Nunzia. In questa spirale di complotti e tradimenti, Luciana prova a trascinare anche Azzurra, che però rimane fedele a Genny. Non un indicatore di subalternità, ma una scelta ancora una volta indipendente, fatta nel nome di Pietro, il figlio che rimane l'unica cosa a unire i due.

Azzurra, l'asso nella manica di Genny La svolta avviene proprio qui, nella scelta di Azzurra, che permette a Genny di catturare Enzo e infliggere un durissimo colpo ai Talebani. Il dialogo tra i due ha tratti di pura epicità: "Tu non stai battendo a me, stai battendo a te stesso", gli dice Enzo; "E ma chillo che perde o sango si tu", risponde Ciro. Enzo però non ha paura di morire: "Non puoi uccidermi, ora sono anche io Immortale". E di fatto Genny non lo uccide, lo lascia in fin di vita, col volto spaccato da una mazza da baseball in una scena che rievoca alla lontana l'Al Capone de Gli Intoccabili, e lo riconsegna alle mani di Ciro.

La tragicità della morte di Enzo Che sia Ciro a uccidere il suo fratello Sangue Blu, in un atto di estrema pietà di fronte a un ragazzo ormai capace solo di respirare, è in qualche modo l'epilogo più giusto per un personaggio che per amicizia fraterna aveva più volte ribadito di essere disposto a donare la vita. Anche qui sembra di rivivere i momenti finali della terza stagione, quando Genny sparò a Ciro, ma se è possibile, in questo omicidio sui generis, ci sono ancora più umanità e dolore di quelli che avevano guidato la mano di Genny.