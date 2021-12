Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 5

La guerra tra Genny e Ciro ha inizio, tra tradimenti e complotti. Azzurra tenta la fuga per salvare la vita sua e di Pietro. E il mito dell'Immortale prosegue più forte che mai Condividi

Gomorra – Stagione finale, episodio 5: la trama Dopo aver scoperto del ritorno di Ciro, Genny convoca i capi delle piazze che ha conquistato per una riunione. Bisogna preparare la controffensiva e bisogna farlo in fretta, prima che Ciro si organizzi. L’idea di Genny è quella di raddoppiare la vigilanza nelle piazze e mostrare la massima severità. Ma il piano di Genny è ancora più machiavellico: chiede a Fernando di tradirlo per tendere una trappola ai suoi nemici. Intanto Ciro ed Enzo dialogano sul lungomare e l’Immortale manifesta all’amico la sua unica volontà: che questa storia finisca come dice lui.

L’ennesimo rifiuto di Azzurra vedi anche Gomorra - Stagione finale, terza e quarta puntata riassunte in 30 foto Genny si reca in visita da Azzurra. Durante la loro conversazione, Gennaro confessa alla moglie che Ciro è vivo e che ora gli dà la caccia. Genny spiega ad Azzurra che non è un problema solo suo ma anche della moglie e di Pietro, dice di volerli proteggere e lei gli risponde che lui non è capace di proteggere nessuno. Enzo prosegue la sua opera di reclutamento per Ciro, mettendo insieme piano piano un gruppo di camorristi insoddisfatti delle gestioni dei Savastano, dei Capaccio, dei Levante. Il ritorno di Ciro spaventa anche ‘O Maestrale, ma non Donna Luciana. I due ne discutono, per lei Ciro è solo un uomo, per lui invece è l’Immortale, e la gente ha veramente paura di lui, crede davvero che sia impossibile ucciderlo.

Il doppio gioco di Fernando leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 4 Fernando incontra Pitbull e gli chiede di poter parlare con Ciro. L’ex compare, però, sospetta che dietro la richiesta ci sia Gennaro Savastano. Fernando nega, dice che Gennaro vuole uccidere chiunque sia stato sempre fedele a Ciro, come lui, Pitbull si convince a portarlo dall’Immortale. Fernando giura fedeltà all’amico di sempre e racconta del suo malcontento nei confronti di Genny. Ciro non gli crede, Fernando gli dice di ucciderlo lui, perché se non lo fa, lui è comunque un uomo morto, Ciro gli chiede una prova della sua lealtà.

Azzurra prova a fuggire leggi anche Gomorra 5, trama e recensione dell’episodio 3 Azzurra, intanto, è pedinata dagli uomini di Nunzia, che vuole vendicare la morte di ‘O Galantommo. Uno di loro riferisce dei movimenti della moglie e del figlio di Genny, Nunzia dà l’ordine di ucciderli e non è mossa a compassione nemmeno quando le viene detta l’età di Pietro: 5 anni. Azzurra però vuole lasciare Napoli, incontra Tiziana e le chiede aiuto. In cambio le lascia i suoi gioielli e una procura per la vendita dei preziosi. Tiziana però non sembra voler tradire Genny e a quel punto Azzurra la minaccia di fare il suo nome davanti al magistrato.

La prova di lealtà di Fernando leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 2 Fernando torna da Genny e gli dice che Ciro non gli ha creduto, Gennaro, però, è fiducioso: “A qualcosa ha creduto, sennò a quest’ora eri già morto”. Fernando appare sempre più spaventato, prova ad avvertire Gennaro: “Stiamo giocando col fuoco”, ma Genny non cambia idea. “Vuole una prova di fiducia”, gli dice, e il boss gli risponde che è normale. Così Fernando dà a Ciro e alla sua banda le informazioni necessarie per organizzare una rapina a uno degli uomini di Genny, al quale viene sottratta una borsa con 500 mila euro. Ciro, ora, sembra fidarsi di lui. La morte di Franco, però, genera scontento tra i soldati di Genny, non tutti infatti sono contenti del sacrificio di uno di loro per portare avanti il piano contro Ciro. Ora, però, Genny ha tutte le informazioni necessarie per tendere un’imboscata all’Immortale: sa dove si nasconde e quanti uomini a con sé.

Il blitz fallito leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 1 Tiziana va a casa di Azzurra. Ha con sé 1,2 milioni di euro, la cifra ottenuta dalla vendita dei gioielli a un suo amico titolare di una casa d’aste a Londra. Azzurra la ringrazia e le consiglia di fare come lei e scappare, ma mentre stanno parlando, una squadra armata mandata da Nunzia comincia a far fuoco dentro l’abitazione, colpendo a morte Tiziana. Azzurra riesce a scappare con Pietro. Nello stesso momento, Gennaro e i suoi uomini sono pronti a sferrare l’attacco contro il nascondiglio di Ciro. Quando arrivano, però trovano il corpo di Fernando privo di vita e il suo telefono che squilla. Gennaro risponde, dall’altra parte c’è Ciro: “Mi dispiace che non sono venuto all’appuntamento”, dice. “Pensavo di essere morto veramente, ma tu mi hai fatto tornare a nascere un’altra volta”. Gennaro torna a casa e vi trova Azzurra, che gli racconta quello che è successo a lei e Pietro. Gli dice di essere lì perché era l’unica possibilità che aveva e gli chiede di mandare qualcuno a ripulire casa sua e far avere soldi alle famiglie degli uomini che la proteggevano e che hanno perso la vita nella sparatoria.

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 5: LA RECENSIONE leggi anche Le 30 frasi di Gomorra: le citazioni più celebri della serie tv. FOTO Il quinto episodio di Gomorra – Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) si apre in piena continuità col finale dell’episodio precedente. Gennaro ha appena scoperto che Ciro è tornato a Napoli e che quello che era sembrato l’approdo di un percorso faticoso è invece solo l’inizio di una nuova guerra, la più sanguinosa, la più decisiva, che abbia mai combattuto. La battaglia con il suo migliore amico non può fare prigionieri e Gennaro è disposto a tutto per vincerla, persino a farsi “tradire” da uno dei suoi. Il prescelto per il doppio gioco è Fernando, ex fedelissimo di Ciro. Il bacio con cui Genny lo elegge è una sorta di bacio di Giuda al contrario, e in effetti l’impressione è che tradito e traditore si sovrappongono, diventando quasi indistinguibili.

L’umanità di Genny emerge solo davanti ad Azzurra leggi anche Gomorra- Stagione finale, grandi ascolti per i primi due episodi La trasformazione di Genny in ciò che fu Don Pietro, un boss spietato e senza valori se non quello del proprio interesse personale, sembra ormai completa. Solo Azzurra appare poter arginare la metamorfosi, concedendo ancora uno spiraglio di umanità al personaggio del giovane Savastano. Particolarmente significativa, in questo senso, la scena del confronto tra i due in cui Azzurra, ancora una volta, si rifiuta di accettare l’offerta di protezione del marito. In quel momento, Genny ha le mani poggiate sul collo di Azzurra, potrebbe stringerle come fece Ciro sul collo di Deborah, ma le lascia cadere, liberando la moglie.

“Gennaro è solo ‘n omm” vedi anche Gomorra - Stagione finale, i primi due episodi riassunti in 30 foto Gennaro è un’animale, ma è anche un uomo. Almeno al confronto con Ciro, che invece ha ormai valicato i confini col mito. Il suo ritorno dalla morte ha terrorizzato i boss di Napoli, alcuni sono pronti a passare dalla sua parte, di certo tutti lo temono. Non solo per la sua fama criminale ma anche e soprattutto perché sembra non essere più umano e quel soprannome che si porta appresso da quando era ancora in fasce, appare ormai un aggettivo descrittivo per la sua persona. Il colloquio tra ‘O Maestrale e Donna Luciana rende del tutto esplicito questo pensiero: Gennaro è solo ‘n omm, l’Immortale no.