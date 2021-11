Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 1

Il capitolo conclusivo della serie tv Sky Original si apre con un Genny sempre più isolato, braccato da polizia e incubi, e prosegue con una seconda parte in cui a dominare è l'azione. Con la grande rivelazione finale del tanto atteso ritorno di Ciro Di Marzio Condividi

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 1: LA TRAMA Ritiratosi in latitanza in un bunker, Gennaro è braccato dalla polizia e dagli incubi. Il suo alleato più fedele, ormai, è ‘O Maestrale, che lo aveva aiutato nel finale della quarta stagione e che ancora gli sta a fianco. Grazia Levante viene interrogata dal magistrato Walter Ruggeri, a cui chiede notizie del fratello Michelangelo. La risposta del magistrato non è delle più rassicuranti: l’ipotesi è che anche lui, come i genitori, sia stato ucciso, e che l’unico modo che ha per vendicare la sua famiglia è parlare e dire quello che sa. Saro e Francesco, che aspettano Grazia in auto, non hanno alcuna intenzione di collaborare con la giustizia, preferiscono cercare vendetta personale. Gennaro (GUARDA IL VIDEO DI SALVATORE ESPOSITO CHE PARLA DEL SUO PERSONAGGIO) però ha un piano e intende portarlo a compimento durante il funerale di Gerlando e Benedetta, che si tiene a Roma sotto la vigilanza della polizia. In un colloquio con l’avvocato di famiglia, lo stesso che per tanti anni ha assistito Don Pietro, Gennaro cerca di capire quali sono le accuse che il magistrato Ruggeri intende muovergli. GOMORRA - LA SERIE, LO SPECIALE

L’attentato al funerale vedi anche Gomorra - Stagione finale, da Ciro a Genny: il cast della serie. FOTO Il giorno del funerale, Gennaro abbandona il bunker in incognito per poter vedere almeno da lontano Azzurra e il piccolo Pietro. Il bambino è stato accompagnato dalla madre alle giostre e le chiede quando tornerà il padre: “Amore, papà non torna, non torna più”, è la risposta di Azzurra (GUARDA IL VIDEO DI IVANA LOTITO CHE PARLA DEL SUO PERSONAGGIO). Intanto ‘O Maestrale (GUARDA IL VIDEO CON LA PRESENTAZIONE DEI NUOVI PERSONAGGI) abbandona la cerimonia di battesimo della piccola Lucrezia Maria Immacolata, di cui è padrino, mentre il prete ancora parla sull’altare, per recarsi al cimitero del Verano, dove è venuto a sapere che Saro, Francesco e Grazia Levante daranno l’ultimo saluto ai genitori. È l’occasione che Gennaro attendeva per chiudere i conti con quella parte della sua famiglia che gli ha voltato le spalle. ‘O Maestrale e i suoi uomini sono appostati all’interno del cimitero quando ricevono una telefonata: gli è stata tesa una trappola e la polizia sta chiudendo i cancelli per impedire loro qualsiasi via di fuga. Il furgone bianco viene inseguito dalle volanti della polizia tra i viali del Verano, ma ‘O Maestrale e i suoi uomini più fedeli riescono a fuggire nascondendosi tra le tombe e i colombari. Sentendosi tradito dal giovane che ha raccolto le informazioni facendoli cadere in trappola, o comunque non perdonandogli l’errore, ‘O Maestrale lo uccide strangolandolo. Il funerale di Gerlando e Benedetta si tiene in assoluto segreto e con rito privatissimo al cimitero di Prima Porta, dove Saro viene a sapere dell’attentato fallito da parte di ‘O Maestrale.

La fine di 'O Diplomato vedi anche Gomorra - Stagione finale, lo speciale con cast artistico e tecnico ‘O Diplomato si reca in casa di ‘O Maestrale per portare un messaggio di Don Aniello. I Capaccio sono scontenti di quello che i Levante stanno facendo a Secondigliano e ‘O Diplomato propone a Donna Luciana un’alleanza per far fuori ciò che rimane della famiglia. Genny è scontento del fallimento dell’attentato al Verano ed è nel mezzo di un confronto acceso con ‘O Maestrale quando Donna Luciana arriva a riferirgli il messaggio di ‘O Diplomato. È ‘O Maestrale a dover trattare con i Capaccio, recandosi a casa di Don Aniello e ricevendo da lui una proposta. L’appuntamento è fissato per la sera stessa e si rivela essere una trappola. Mentre l’auto che dovrebbe contenere Gennaro Savastano si ferma, Saro Levante vi spara contro un razzo, facendola saltare in aria. ‘O Diplomato esulta, ma Genny e ‘O Maestrale escono da dietro un muro e fanno fuoco. Mentre la sparatoria infuria, Genny e ‘O Maestrale catturano ‘O Diplomato, si fanno condurre da lui a casa di Don Aniello (Nello Mascia) e qui Genny lo giustizia davanti allo zio. Davanti al boss armato, col corpo del nipote ormai privo di vita accanto, Don Aniello rivela a Genny una verità sconvolgente: Ciro Di Marzio è vivo, è a Riga e ha lasciato Gennaro “solo col rimorso di averlo ucciso”. Gennaro esce dalla casa sotto choc, si ricompone, rientra e uccide Don Aniello a mani nude.

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 1: LA RECENSIONE vedi anche Gomorra 5, il red carpet della stagione finale della serie tv. FOTO Gomorra – Stagione finale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) si apre con l’angoscia di un Genny sempre più isolato, braccato dalla polizia che ferma per strada chiunque gli assomigli anche solo vagamente, circondato dai nemici. È la solitudine che si realizza in un bunker spoglio e squallido, un cubicolo con una piccola branda per dormire che restituisce perfettamente un’atmosfera di disperata claustrofobia, un solo uomo di cui potersi fidare, ‘O Maestrale, dopo aver perso Ciro (GUARDA IL VIDEO DI MARCO D'AMORE CHE PARLA DEL SUO PERSONAGGIO) e Patrizia e aver dovuto abbandonare Azzurra e Pietro. Negli occhi di Gennaro che, in incognito e dall’interno di un’automobile, osserva in lontananza la moglie dire al figlio che “papà non torna più” c’è tutto l’incubo di un ragazzo che non voleva essere come il padre e invece si è ritrovato a ripercorrerne fedelmente i passi. “Non è un rifugio, è una prigione, e io mi sono chiuso dentro con le mani mie”, dice Gennaro a ‘O Maestrale in uno dei tanti dialoghi destinati a restare nella memoria dello spettatore, come nella tradizione di Gomorra.