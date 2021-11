Gomorra - Stagione finale, lo speciale con cast artistico e tecnico

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo di Gomorra – Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). Il capitolo conclusivo della produzione Sky Original (LO SPECIALE – LE ANTICIPAZIONI DALLA CONFERENZA STAMPA - IL RED CARPET) sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. Il lungo avvicinamento, dunque, sta per terminare. Nessuno, però, vuole rischiare di arrivare impreparato. Ecco perché Sky ha realizzato uno speciale di 10 minuti per introdurre il pubblico a Gomorra – Stagione finale.