Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 6

Mentre Genny prova a comprare informazioni per trovare Ciro ed Enzo, nuove alleanze si creano. Donna Luciana e Azzurra si incontrano e iniziano a sviluppare un rapporto di reciproca fiducia, mentre l'Immortale trova in Nunzia una donna con cui condividere il rancore verso Gennaro Condividi

Gomorra – Stagione finale, episodio 6: la trama Dopo l’attentato ad Azzurra, Gennaro e i suoi uomini fanno irruzione nella tomba di famiglia dei Garignano, facendo a pezzi le lapidi e le bare di ‘O Galantommo e dei suoi parenti. Il mattino successivo, Nunzia si reca al cimitero per vedere coi suoi occhi quello che è successo, trovandosi davanti al corpo del marito all’interno del feretro rotto. Intanto Genny e i suoi pianificano un nuovo attacco a Ciro dopo il fallimento del primo. Secondo Genny e ‘O Munaciello, c’è solo un posto in cui l’Immortale può nascondersi, Forcella, il rione di Enzo, quello in cui Genny non ha contatti. Ma Genny ha i soldi e conta di comprare qualcuno perché possa tradire Ciro. Ancora sotto choc per la sparatoria a cui lei e Pietro sono miracolosamente scampati, Azzurra chiede aggiornamenti a Genny. Quest’ultimo le dice che Nunzia non è più un problema, anche se non l’ha uccisa, mentre Ciro è ancora in circolazione. Azzurra rimane preoccupata e Genny le dice che tutto ciò che è successo è successo perché lei non gli ha dato ascolto.

'O Munaciello a caccia di informazioni a Forcella leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 5 ‘O Munaciello arriva a Forcella con una sacca piena di soldi. Compra informazioni su Ciro ed Enzo. Come previsto incontra qualche resistenza ma anche la disponibilità a scendere a patti da parte di MMA, che ha perso la sua piazza e vuole riprendersela. Di Enzo e Ciro, però, nessuno sembra sapere nulla in tutto il rione. Avvicinato anche lui per tradire Enzo e Ciro, ‘O Cantonese si reca immediatamente nel loro rifugio per informarli di quanto sta avvenendo. Ciro vuole lasciare Forcella e per farlo intende incontrare un suo contatto. Enzo però si rifiuta e si offre di andare lui, rischiando la sua vita per il suo leader.

L'incontro tra Donna Luciana e Azzurra leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 4 Gennaro decide di mettere Donna Luciana accanto ad Azzurra, per farle compagnia e fare in modo che non sia più da sola. La moglie di ‘O Maestrale fatica a guadagnarsi la fiducia e la simpatia di Azzurra, che la vede a ragione come un’emissaria del marito. ‘O Munaciello si reca in un appartamento di Forcella dove gli è stata segnalata la presenza di Ciro ed Enzo, ma lo trova vuoto. Nel frattempo, Ciro ed Enzo ricevono la visita di ‘O Cantonese. ‘O Maestrale teme di essere scavalcato da ‘O Munaciello nelle gerarchie degli uomini di Genny, ma Donna Luciana gli dice che a loro è stato affidato il compito più importante, quello di sorvegliare Azzurra, mentre a ‘O Munaciello è stata affidata una missione che finora è sfociata in un buco nell’acqua.

L'agguato fallito a Ciro ed Enzo leggi anche Gomorra 5, trama e recensione dell’episodio 3 MMA fa irruzione nel nascondiglio di Ciro ed Enzo, vi trova ‘O Cantonese e Pitbull, ai quali intima di indicargli dove si trovano i due. Ciro e gli altri escono da dietro una porta e fanno fuoco. Nella sparatoria MMA e i suoi uomini hanno la peggio, Enzo, Ciro e gli altri fuggono abbandonando il nascondiglio e inscenando per le vie di Forcella un’altra sparatoria in cui rimane ferito il fratello di ‘O Munaciello. Il giorno dopo alle Vele di Scampia, Genny ha un confronto aspro con ‘O Munaciello al quale ordina di scovare tutti gli alleati di Ciro a Napoli, vuole sapere chi sono e quanti sono.

Ciro e Nunzia, una nuova alleanza leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 2 Enzo e Ciro arrivano alla villa di Nunzia, alla quale propongono un’alleanza nella guerra contro Gennaro. Le trattative sono complesse, Nunzia si chiede cosa Ciro possa darle in cambio, Ciro le risponde che lui ha l’unica cosa che può farla arrivare a Genny: lo conosce meglio di tutti quanti, e la conoscenza del nemico è la cosa più importante. Ciro e il gruppo dei Talebani tendono un attentato a Ivan, il broker e informatore di Genny, per rubare il carico destinato a Gennaro. Quest’ultimo è a casa quando Azzurra e Pietro rientrano da una passeggiata con Donna Luciana. È furioso e vuole impedire alla moglie di vedere ancora Donna Luciana, ma lei impone la sua volontà e manifesta la sua insofferenza a una vita da reclusa in casa. E visto che Pietro non può andare al parco giochi, Donna Luciana gliene fa costruire uno nel cortile di casa.

Armi per l'esercito dell'Immortale leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 1 Quando Genny e i suoi si recano alla consegna del carico, trovano il box vuoto. Nel frattempo Nunzia parla con Ivan, preso prigioniero, e gli rinfaccia il tradimento a ‘O Galantommo, poi lo fa uccidere. Ciro e Nunzia, ora, sono alleati. E l’Immortale chiede armi per la sua gente, per poter combattere e vincere la guerra contro Genny. La base è un palazzo diroccato, l’unico posto di cui Ciro aveva nostalgia.

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 6: LA RECENSIONE vedi anche Gomorra - Stagione finale, terza e quarta puntata riassunte in 30 foto A Gomorra non c’è pace nemmeno per i morti. E non è un caso che il sesto episodio della stagione finale della serie Sky Original (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) si apra con Genny e i suoi uomini nell’atto di violare la tomba della famiglia Garignano, estrema vendetta per l’attentato fallito di Nunzia alle vite di Azzurra e Pietro. Oltre ai morti, però, bisogna occuparsi dell’Immortale e Genny conosce un solo modo per farlo: usare i soldi per comprare informazioni da chi, a Forcella, era stato un tempo fedele a Enzo e ai suoi Talebani. Se Genny ha dalla sua il potere economico, Ciro ha però uomini disposti a morire per lui, come Sangue blu. E questo rischia di avere un peso decisivo nelle sorti della guerra tra i due.

Una nuova chimica tra Ivana Lotito e Tania Garribba approfondimento 7 ragioni per guardare Gomorra se non l'hai ancora fatto L’incontro tra Azzurra e Donna Luciana sembra invece poter portare nuove dinamiche interessanti nella serie, oltre a quelle ormai già consolidate tra Ciro e Genny. La chimica tra le due Ivana Lotito e Tania Garribba funziona da subito, il loro rapporto, che cresce e si evolve già nel corso dell’episodio, passando da una fredda diffidenza a una sempre più intima solidarietà femminile, diventa funzionale a una delle linee narrative con maggiore potenziale di questa quinta e ultima stagione.

Giochi di suspense e attesa leggi anche Le 30 frasi di Gomorra: le citazioni più celebri della serie tv. FOTO Claudio Cupellini gioca con la suspense con scelte di regia e montaggio che alternano costantemente più linee narrative. L’espediente è particolarmente azzeccato nella scena dell’irruzione di ‘O Munaciello in quello che dovrebbe essere il nascondiglio di Ciro ed Enzo. Fino alla fine, non sappiamo chi ci sarà dietro la porta, la sovrapposizione di ciò che avviene all’esterno dell’appartamento preso di mira da ‘O Munaciello a ciò che avviene all’interno dell’appartamento in cui si è rintanato Ciro, crea aspettativa e angoscia fino a un epilogo in cui scopriamo che il piano per far fuori l’Immortale è andato a monte e che la soffiata ricevuta da ‘O Munaciello si era rivelata falsa.

Ciro e Nunzia, una coppia potenzialmente esplosiva vedi anche Gomorra - Stagione finale, da Ciro a Genny: il cast della serie. FOTO È interessante anche il potenziale del duo composto da Ciro e Nunzia, uniti da un risentimento molto personale nei confronti di Genny, pronti a tutto pur di sconfiggere il nemico comune. E ancora una volta Ciro si dimostra uomo dalle mille risorse, potendo offrire nient’altro che la sua esperienza e la sua conoscenza di Genny in cambio di un sostanzioso aiuto economico da parte della vedova di ‘O Galantommo, a cui chiede di armare il suo esercito.