Il 16 gennaio 2026 arriva il quarto disco in studio del rapper cresciuto a Secondigliano. Dagli esordi con l'album di debutto Emanuele, pubblicato nel 2019, all’enorme successo dei lavori successivi Il coraggio dei bambini e Dio lo sa, con in mezzo il secondo posto conquistato a Sanremo nel 2024 con il brano I p' me, tu p' te. Ecco le tappe principali della sua carriera

Rapper di talento, alfiere del nuovo Rinascimento musicale napoletano, re delle classifiche. Negli ultimi anni Geolier si è imposto come uno degli artisti più innovativi del panorama discografico italiano. Il 16 gennaio 2026 esce l’album Tutto è possibile, il suo quarto lavoro in studio, che spazia dai featuring internazionali all’orgogliosa rivendicazione delle proprie origini. Ecco le tappe chiave della carriera dell’artista campano.

Le origini e gli esordi Geolier è lo pseudonimo di Emanuele Palumbo. È nato a Napoli il 23 marzo 2000 ed è cresciuto nel Rione Gescal, quartiere tra Secondigliano e Miano. Il suo nome d'arte deriva dalla parola francese geôlier, che significa "secondino", termine che rimanda agli agenti di polizia penitenziaria (a Secondigliano c'è un carcere) ma che è anche il soprannome degli abitanti del quartiere. Si è affacciato alla musica hip hop grazie alle gare di freestyle, esibendosi con il suo nome di battesimo, Emanuele. Ha esordito nel 2018 con il singolo P Secondigliano insieme a Nicola Siciliano, poi ha firmato con BFM Music, etichetta indipendente fondata da Luchè. Lo stesso anno è uscito il suo primo album, Emanuele, con la partecipazione di artisti come Emis Killa e Guè. Certificato disco di platino, è stato poi ripubblicato nel 2020 con l'aggiunta di 4 inediti e un remix.

Le collaborazioni e il secondo disco Dal 2020 ha collaborato con numerosi colleghi: da Sfera Ebbasta ad Anna Tatangelo, da Lazza a Gigi D'Alessio, da Rocco Hunt a Jake La Furia. Il 6 gennaio 2023 ha pubblicato il secondo album in studio, Il coraggio dei bambini, anticipato dai singoli Chiagne, con Lazza, Takagi & Ketra, e Money. Qualche mese dopo è uscita la riedizione, Atto II, con sei bonus track, tra cui collaborazioni con Giorgia e Marracash. Il disco è diventato l'album più venduto nel 2023 in Italia. Quello stesso anno la rivista Forbes Italia lo ha inserito tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica.

La partecipazione a Sanremo Nel 2024 ha fatto il suo esordio in gara al Festival di Sanremo con il brano I p' me, tu p' te, interamente scritto in napoletano. Ha vinto la serata delle cover portando un medley accompagnato da Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Questo successo parziale è stato accolto da fischi sia da parte del pubblico in sala che dai componenti della sala stampa. Le polemiche sono continuate anche nella serata finale per via degli alti numeri raggiunti grazie al televoto. Alla fine l'artista napoletano si è classificato secondo, dietro Angelina Mango.