Pasqua, da Geolier a Totti: le uova di cioccolato personalizzate

Dai laboratori napoletani della cioccolateria Piluc è uscito l'Ovolier, prodotto dedicato al rapper di "I p'me, tu p'te", tra i più virali per queste festività. A ruba anche le uova dell'ex capitano della Roma, parte di un'iniziativa solidale insieme al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria. Ma ce ne sono anche altre, come quelle di "House of the Dragon" e de "Il Trono di Spade"