Pasqua a Leolandia: caccia alle uova...di drago! Tutti gli show

Un divertente enigma sta per avvolgere l’atmosfera fiabesca di Leolandia, il parco a tema più amato dai bambini in Italia: dal 30 marzo al 1° aprile compreso, grandi e piccini potranno partecipare ad un’inedita caccia alle uova. E le sorprese continueranno anche dopo Pasqua...Scopri tutti gli show tra giostre, spettacoli, animazioni itineranti, e tanto altro

Con l’arrivo delle vacanze di Pasqua (GLI EVENTI DA NON PERDERE) un divertente enigma sta per avvolgere l’atmosfera fiabesca di Leolandia, il parco a tema più amato dai bambini in Italia. Dal 30 marzo al 1° aprile compreso, grandi e piccini potranno partecipare ad un’inedita caccia alle uova di … drago! Come lo scorso anno, infatti, anche quest’estate a Leolandia arriveranno simpatici draghetti che, al momento, sono ancora racchiusi in 16 uova, disseminate nel parco, riconoscibili dalle dimensioni giganti, tra i 20 e i 60 cm, dall’aspetto squamato e dai colori sgargianti. Muniti di una mappa speciale, i piccoli insieme ai loro genitori potranno farsi strada tra giostre, spettacoli e animazioni itineranti, e scoprire, nido dopo nido, i nuovi protagonisti dell’estate di Leolandia, aggiudicandosi una dolcissima ricompensa!

Le sorprese continueranno anche dopo Pasqua: sabato 6 aprile, infatti, tornerà a Leolandia Lucilla, la fatina del sole. Nel primo pomeriggio salirà sul Palco Minitalia per un breve show aperto a tutto il pubblico, mentre dalle 17:30 si esibirà nella LeoArena in uno spettacolo esclusivo dedicato ai suoi fan più fedeli. In scaletta anche il singolo “Una lettera vera”, appena diffuso sul web ed eseguito per la prima volta dal vivo a Leolandia, e l’attesissimo inedito “Il safari africano” che promette atmosfere esotiche e un ritmo incalzante, in uscita sulle piattaforme digitali il 16 aprile. Al termine, spazio per un incontro a tu per tu, suggellato dall’immancabile foto ricordo. approfondimento Leolandia vince l'Oscar per il miglior spettacolo dal vivo