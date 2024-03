Pasqua e Pasquetta 2024, gli eventi da non perdere in Italia

Fare Forest Bathing nei boschi delle Dolomiti Paganella, in Trentino, e partecipare al più grande raduno di parapendio e deltaplano in Veneto. Ma anche ammirare rapaci e falconieri in un castello del Parmense e assistere alla Processione dei Misteri di Procida, una delle più antiche tradizioni del Bel Paese. Alla vigilia delle festività pasquali abbiamo attraversato lo Stivale da nord a sud alla ricerca degli eventi più suggestivi

a cura di Costanza Ruggeri