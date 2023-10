Leolandia vince l'Oscar per il miglior spettacolo dal vivo

Il parco a tema per famiglie più amato dai bambini, terzo in Italia per numero di visitatori, si è aggiudicato il premio per il Miglior Show Indoor con il musical L’Isola Perduta, presentato a inizio 2023 e in scena per tutta la stagione estiva. Il premio è stato consegnato all’art director Andrea Manenti, ideatore e regista di tutti gli spettacoli di Leolandia, nel corso della serata di gala che si è svolta presso il teatro di Movieland – The Hollywood Park (Lazise – VR) davanti ad una platea di oltre 400 addetti ai lavori e appassionati. Questa la motivazione: “L’Isola Perduta è un racconto musicale acrobatico, con un cast di oltre 30 artisti internazionali che, tra scenografie immersive, raggi laser, effetti speciali e meravigliosi costumi, interpretano gli abitanti dell’isola. Un sapiente mix di emozioni per una produzione magistralmente orchestrata dal collaudato e affiatato team artistico di Leolandia