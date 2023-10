A Leolandia la notte di Halloween incontra il mito dei draghi

Gli spettacoli

Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco. Mamme, papà e bambini potranno divertirsi vestiti a festa e per i più piccoli ci sarà un truccabimbi per un vero look da paura. Ai più golosi Leolandia dedica un menù di HalLEOween in formula all you can eat, a base di portate rigorosamente arancioni. Ravioli di zucca, frittura di calamari, straccetti di pollo panati, fiori di zucca in pastella, biscotti di HalLEOween e una dolcissima cioccolata calda arancione, piena di panna montata.

Presidente Leolandia: "Importanza di Halloween è cresciuta negli anni"

"Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - ha affermato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli - ha aggiunto -. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini".