Tutto è pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo: martedì si esibiranno tutti i 29 artisti in gara. Alcuni e alcune di loro conteranno sul supporto anche dei loro fidanzati, fidanzate, mogli e mariti. Qualcuno anche condividendo lo stesso palco, come i Coma_Cose. In gara con Cuoricini, è la terza partecipazione per la coppia, nella musica e nella vita, formata da Fausto Lama e California dopo Fiamme negli occhi nel 2021 e L’addio nel 2023. I due si sono sposati il 3 ottobre scorso a Milano, nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale

