Ultimo: “Colpa delle favole” è l’album più venduto della settimana

La classifica degli album più venduti della settimana in Italia continua a essere dominata da Ultimo: è sempre “Colpa delle favole” il disco più venduto nel nostro Paese negli ultimi sette giorni. L’album rimane quindi saldo in vetta alla classifica di vendita Fimi / Gfk dei dischi più venduti della settimana, condividendo la top 15 con altri suoi due album: “Peter Pan” in settima posizione e “Pianeti” in quindicesima. Il disco si trova nella stessa posizione da ben 5 settimane.

“Colpa delle favole”: il più recente disco di Ultimo

“Colpa delle favole” è il terzo disco di Ultimo, pubblicato ai primi di aprile è riuscito a conquistare la certificazione di disco d’oro ad appena una settimana dalla sua pubblicazione. Nel giorno della sua uscita, inoltre, l’album ha saputo piazzare tutte le sue tredici tracce nel podio della classifica Top 50 di Spotify. Le canzoni del disco sono state interamente scritte e prodotte da Ultimo: finora sono stati estratti i tre singoli “I tuoi particolari” (classificatosi secondo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, alle spalle di “Soldi” di Mahmood), il brano in dialetto romanesco “Fateme cantà” (la cui uscita è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip che ha visto la partecipazione di Antonello Venditti) e “Rondini al guinzaglio”, il brano che attualmente si trova in rotazione radiofonica. In queste settimane Ultimo è impegnato con il “Colpa delle favole Tour 2019”, tournée nei principali palazzetti dello sport italiani: il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 16 maggio al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, ma il concerto è sold-out da settimane. La tournée del cantautore romano con “La favola”: i due concerti negli stadi: il 29 giugno al Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (data che ha già fatto registrare il tutto esaurito).

La classifica degli album più venduti della settimana

Il posto stabile di “Colpa delle favole” nella classifica degli album più venduti della settimana in Italia è stato accompagnato da due new entry. Al secondo posto troviamo infatti “La terra sotto i piedi”, l’ultimo disco di Daniele Silvestri, contenente anche il brano sanremese “Argento vivo”, cantato insieme al rapper Rancore e con il leader degli Afterhours, Manuel Agnelli. Sul gradino più basso del podio c’è un altro nuovo arrivo: il rapper napoletano Clementino con “Tarantelle”. Scivola invece dal terzo al quarto posto Billie Eilish: l’enfant prodige del pop internazionale, con il suo ultimo lavoro uscito (pubblicato sei settimane fa), “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Al quinto posto troviamo invece Marco Mengoni, con “Atlantico”, risalito di ben sei posizioni, nonostante le 23 settimane di classifica alle spalle. “Playlist” di Salmo è al sesto posto. Al settimo posto ancora Ultimo con “Peter Pan”, disco uscito ben 65 settimane fa. Album seguito da “Dove gli occhi non arrivano” del giovane Rkomi. Rimane stabile al nono posto “Coez” con il suo “È sempre bello”. A chiudere la top ten è Ligabue con il suo disco “Start”.