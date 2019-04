Sono cinque: è uscito “È sempre bello”, il nuovo album di inediti di Coez, il quinto della sua discografia. Un disco che si compone di dieci tracce: una per ogni anno di carriera del cantautore romano. L’album è disponibile in una doppia versione: in cd e in vinile, con due cover diverse per formato. Inoltre, si trova anche su tutte le piattaforme digitali per il download e l’ascolto in streaming. “È sempre bello” è stato anticipato nelle ultime settimane dalle scritte più iconiche delle canzoni della sua tracklist: frasi che hanno tappezzato i muri, gli autobus e i tram di Roma e Milano, al fine di mettere in atto una vera e propria “guerrilla urbana”, come l’ha definita lo stesso artista. «Volevo che “È sempre bello” fosse di tutti e potesse iniziare a vivere da subito nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici. Che un’idea diventasse reale prendendo forma prima di tutto tra la gente, che le persone potessero “toccarla”» le parole di Coez.

“È sempre bello”: il nuovo album di Coez

Le dieci tracce estratte da “È sempre bello” sono nate negli ultimi due anni: il tempo trascorso dalla pubblicazione del precedente disco, “Faccio un casino”. Canzoni nate dalla penna di Coez tra un concerto e l’altro, nel vivere la quotidianità. Fil rouge dei brani sono le storie: d’amore, d’amicizia, di tenerezza. Storie di tutti i giorni che Coez ha voluto cristallizzare con l’eternità di una canzone. Produttore del disco è Niccolò Contessa de I Cani, che è intervenuto anche nella fase di scrittura e degli arrangiamenti.«Lavorare con Niccolò è stata una necessità, più che una scelta» ha spiegato Coez. «Avevamo lavorato insieme per “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. Per “È sempre bello” è venuto tutto in maniera molto naturale, riunirsi è sembrata subito la normale conseguenza della preziosa collaborazione che avevamo avviato in passato. Abbiamo fatto tutto insieme, arrivando al punto che quando avevo le parole scritte, lui aveva già in testa la musica e viceversa. Alla fine io scrivevo mentre lui componeva».

La tracklist di “È sempre bello”

Mal di gola “Èsempre bello” Catene Domenica Fuori di me La tua canzone Gratis Ninna nanna Vai con Dio Aeroplani

“È sempre bello”: il singolo di lancio del disco di Coez

Il disco arriva dopo il successo dell’omonimo singolo di lancio, che ha già ricevuto la certificazione di disco di platino, facendo ingresso immediatamente in vetta alle classifiche di streaming e di vendita e rimanendo per due mesi nella top ten delle chart con oltre 30 milioni di streaming. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip che ha raggiunto la quota di 16 milioni di visualizzazioni. La canzone sarà sicuramente il brano centrale dell’“È sempre bello Tour 2019”, il nuovo tour di Coez, le cui date devono ancora essere annunciate. La tournée sarà anticipata da due anteprime, in programma il 28 e il 29 maggio al Palazzo dello sport di Roma. I biglietti per i due show sono in vendita da giorni sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.