Coez, nuovo concerto a Roma: la data del "Roma, è sempre bello"

In attesa del suo nuovo album, Coez annuncia una seconda data di "Roma, è sempre bello" per il 29 maggio al Palazzo dello Sport

Coez raddoppia e terrà due concerti a Roma per presentare il suo nuovo progetto discografico. Dopo l’annuncio della data del 28 maggio al Palazzo dello Sport, il rapper ha da poco reso noto il bis in programma il 29 maggio sempre sullo stesso palco. Le prevendite di “Roma, è sempre bello” sono disponibili sul sito www.esemprebello.com lanciato da Coez e su TicketOne dalle ore 16 di venerdì 1 febbraio. Nei punti vendita autorizzati, invece, è possibile acquistare i biglietti dalle ore 10 di lunedì 4 febbraio. Queste le parole che hanno annunciato il ritorno sui palchi: «Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio. Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare». Questi i prezzi dei biglietti per assistere al concerto:

Parterre in piedi: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

VIP PACK - “È sempre bello il vip pack”: € 165,00 + € 6,75 diritti di prevendita (comprende: entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e welcome drink di benvenuto, gadget esclusivo, un biglietto di 1° Anello A numerato).

Il nuovo singolo di Coez “È sempre bello” è stato presentato lo scorso 10 gennaio in due eventi speciali. Il video che accompagna il brano è stato proiettato al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma e alle Colonne di San Lorenzo di Milano. Il video è stato realizzato dagli YouNuts, mentre il brano è stato prodotto da Niccolò Contessa de I Cani. Il brano ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti della settimana, contando quasi 6 milioni di streaming e mantenendo la vetta nella playlist Italia in Alta Rotazione di Spotify.

Il nuovo album di Coez

Il titolo e la data di uscita del nuovo album di Coez non sono stati ancora resi noti. L’unica informazione, oltre al singolo rilasciato, è che questo nuovo progetto discografico segna il ritorno alla Carosello Records dopo aver pubblicato “Faccio un casino” per un’etichetta indipendente. Per Coez si tratta di un ritorno alla major dopo "Non erano fiori” (2013) e “Niente che non va” (2015). C’è grande attesa per il nuovo album dopo il successo raggiunto con “Faccio un casino”, un progetto che ha permesso a Coez di consacrarsi come astro nascente della musica italiana.

Il successo di "Faccio un casino"

Dopo aver pubblicato quattro singoli prima dell’uscita dell’album, l’exploit è arrivato con il brano “La musica non c’è”. La canzone ha ottenuto ben sette dischi di platino e collezionato oltre 75 milioni di visualizzazioni del video. Si tratta di una dichiarazione d’amore atipica che ha permesso a Coez di conquistare il grande pubblico e realizzare numerosi sold out del suo tour. Ora a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album, c’è grande attesa per il nuovo lavoro discografico del rapper che celebra i 10 anni di carriera.