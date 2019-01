Coez torna in concerto: annunciata una data evento a Roma

Coez è tornato da poco in scena pubblicando il nuovo singolo “È sempre bello”, e ora arriva anche l’annuncio della prima data evento: appuntamento fissato per il 28 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Proprio da questo primo concerto partirà poi il tour 2019 del rapper - cantautore che, dopo il successo del precedente album “Faccio un casino”, tornerà ad esibirsi su palchi sempre più grandi (quelli dei palasport) per presentare il nuovo progetto discografico. Coez non ha ancora svelato nessun dettaglio riguardo al nuovo album, l’unica anticipazione è il singolo “È sempre bello”, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming a partire dallo scorso venerdì 11 gennaio.

Il ritorno in concerto a Roma: info e biglietti

“Roma, è sempre bello”, questa la didascalia che accompagna l’annuncio del primo concerto con cui Coez tornerà sul palco nel 2019. La data evento si terrà il 28 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, e sarà il primo di una serie di appuntamenti. Il tour di Coez in arrivo è legato alla presentazione di un nuovo album, da cui, ad ora, è stato estratto solo il singolo “È sempre bello”. Nessun’altra informazione attualmente disponibile su quello che il rapper ha in serbo per il suo pubblico, queste le sue parole per annunciare il ritorno sui palchi: «Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio. Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare». I biglietti per assistere al concerto del 28 maggio 2019 al Palazzo dello Sport di Roma sono in vendita dalle ore 11 di martedì 22 gennaio su circuito Ticketone, ecco i prezzi:

Parterre in piedi: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

VIP PACK - “È sempre bello il vip pack”: € 165,00 + € 6,75 diritti di prevendita (comprende: entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e welcome drink di benvenuto, gadget esclusivo, un biglietto di 1° Anello A numerato).

Il nuovo singolo “È sempre bello”

Coez ha presentato in anteprima il video del nuovo singolo “È sempre bello” durante due eventi speciali: la proiezione è avvenuta lo scorso 10 gennaio al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma e alle Colonne di San Lorenzo di Milano. Dalla mezzanotte dell’11 gennaio il singolo è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming digitale e sulle frequenze radiofoniche. Il video di “È sempre bello” è stato realizzato dagli YouNuts, mentre il brano è stato prodotto da Niccolò Contessa de I Cani. Questo nuovo singolo segna anche il ritorno di Coez in Carosello Records dopo aver intrapreso un percorso indipendente per “Faccio un casino” (uscito per Undamento); per la major il rapper ha già pubblicato due album: “Non erano fiori” (2013) e “Niente che non va” (2015).