Coez, il nuovo singolo è: "È sempre bello"

Gli indizi c’erano già tutti sin dalla didascalia delle foto con cui Coez ha annunciato i due speciali eventi di presentazione: «Tornare. È sempre bello». Nessuno poteva sapere che in queste poche parole già si nascondeva il titolo del suo nuovo singolo “È sempre bello”. Il videoclip del brano è stato proiettato in anteprima nel corso dei due già citati eventi: l’appuntamento, preceduto da un countdown, era per giovedì 10 gennaio alle ore 21 al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma e alle Colonne di San Lorenzo di Milano. Il nuovo singolo di Coez è stato reso disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming a partire dalla mezzanotte di venerdì 11 gennaio.

Cosa (e chi) c’è dietro a “È sempre bello”

Il video di “È sempre bello”, che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni, è stato realizzato dagli YouNuts, duo di videomaker romani composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, già collaboratori di Coez per le precedenti clip. Continua anche il sodalizio artistico con Niccolò Contessa de I Cani, che nell’ultimo album “Faccio un casino” aveva composto la musica per diverse tracce, mentre ora lo ritroviamo nelle vesti di produttore di “È sempre bello”. Questo nuovo singolo segna anche il ritorno di Coez in Carosello Records dopo aver intrapreso un percorso indipendente per “Faccio un casino” (uscito per Undamento); per la major il rapper ha già pubblicato due album: “Non erano fiori” (2013) e “Niente che non va” (2015). Da mezzanotte di venerdì 11 gennaio è possibile ascoltare “È sempre bello” su tutte le piattaforme di streaming musicale e sulle frequenze radiofoniche. Con questa canzone Coez sembra voler abbracciare una visione più positiva delle cose, scegliendo nuovamente di aprirsi a ritornelli super pop con la stessa formula che l’ha portato al successo. Ancora nessuna informazione sull’arrivo del nuovo album.

Gli ultimi progetti di Coez

Cresciuto nella scena rap, nei suoi ultimi lavori in studio Coez ha deciso di lasciare ampio spazio a melodie marcatamente pop. Questo mix tra cantautorato e hip hop ha svoltato la sua carriera con l’ultimo album “Faccio un casino”, pubblicato il 5 maggio 2017 per Undamento. Il disco (certificato doppio platino) ha avuto un successo straordinario, così come i singoli in esso contenuti: “La musica non c’è” (che ad ora conta ben sette dischi di platino), la title track “Faccio un casino”, “Taciturnal” feat. Gemello, “Occhiali scuri” in featuring con Gemitaiz, “E yo mamma” e “Le luci della città”. All’uscita dell’album è seguito un lungo tour di presentazione che si è concluso la scorsa estate. Nel corso del 2018 Coez ha preso parte anche a molti progetti di altri artisti e colleghi, ricordiamo la sua collaborazione in pezzi come “Centro” di MadMan, “Davide” di Gemitaiz, “Parco Gondar” di Carl Brave, “Sparare alla luna” di Salmo e “Una rima, una jam” dei Cor Veleno. Dopo questo ritorno col suo nuovo singolo “È sempre bello”, non ci resta che aspettare l’arrivo del prossimo album, ideale seguito di “Faccio un casino”, di cui ad oggi non è ancora stato svelato alcun dettaglio.