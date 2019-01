Coez: il ritorno a sorpresa con due eventi a Roma e Milano

Coez sta per tornare: il countdown è partito a Roma e Milano per due eventi speciali in programma il 10 gennaio

Coez ha pubblicato sui suoi social tre foto accomunate da una didascalia: «Tornare. È sempre bello». Ancora nessuna notizia ufficiale riguardo a cosa sta per succedere, ciò che è certo è che sulla facciata del Maxxi di Roma e alle Colonne di San Lorenzo a Milano è partito un countdown a due eventi speciali: in entrambe le città l’appuntamento è fissato alle ore 21 di giovedì 10 gennaio. L’ultimo album di Coez, “Faccio un casino”, è uscito il 5 maggio 2017, seguito da un lungo tour che si è concluso solo la scorsa estate. Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questi due misteriosi eventi, ma tutti i fan sperano siano collegati al lancio di un nuovo singolo o, chissà, a qualche anticipazione su un possibile nuovo album. In ogni caso il conto alla rovescia porterà sicuramente qualche sorpresa.

L’ultimo album, “Faccio un casino”

Dal rap vecchio stile alle melodie pop di “Faccio un casino”, Coez di strada ne ha fatta parecchia, conquistandosi un pubblico sempre più grande. Con questo ultimo album, uscito il 5 maggio 2017 per Undamento, è arrivata la vera svolta commerciale della sua carriera. “Faccio un casino” è stato certificato doppio disco di platino, e i singoli estratti hanno avuto un successo straordinario: primo su tutti “La musica non c’è”, la cui melodia è stata scritta da Niccolò Contessa de I Cani, che ad ora conta ben sette dischi di platino. Alla produzione dell’album hanno collaborato anche Ceri, Frenetik & Orange3, Sine, Stabber, Squarta e Ford78. Gli altri singoli condivisi sono la title track “Faccio un casino”, “Taciturnal” feat. Gemello, “Occhiali scuri” in featuring con Gemitaiz, “E yo mamma” e “Le luci della città”. Coez ha presentato il disco con un tour di tantissime date, continuato tra club e festival di tutta Italia fino all’estate 2018. Nonostante siano stati anni pieni d’impegni, qualcosa di nuovo bolle in pentola: «Tornare. È sempre bello», con queste parole il rapper ha dato appuntamento ai fan giovedì 10 gennaio 2019, ore 21, al Maxxi - museo nazionale delle arti del XXI secolo – di Roma e alle Colonne di San Lorenzo a Milano.

Le ultime collaborazioni di Coez

Negli ultimi tempi sono stati tanti i progetti di altri artisti a cui Coez ha preso parte, a partire dal featuring con Carl Brave x Franco126 nella loro “Barceloneta” (singolo pubblicato il 21 luglio 2017 a seguito del loro incontro casuale al Primavera Sound di quello stesso anno). Tra le varie collaborazioni ricordiamo anche quella in “Centro”, brano di MadMan che ha anticipato l’uscita del suo nuovo album “Back Home” (febbraio 2018). È arrivato poi il feat. con Gemitaiz per “Davide”, singolo (doppio disco di platino) dell’omonimo fortunato album del rapper romano, pubblicato il 20 aprile 2018. Nel corso dello scorso anno Coez ha collaborato nuovamente con Carl Brave per “Parco Gondar”, pezzo contenuto nel debut album solista di quest’ultimo, “Notti Brave”. Recentissima l’uscita di “Sparare alla luna”, brano di Salmo in featuring con Coez, settima traccia di “Playlist”, il nuovo album del rapper sardo. Tra le ultimissime collaborazioni c’è anche il singolo “Una rima, una jam” dei Cor Veleno, a cui Coez ha preso parte insieme al collega Gemitaiz.