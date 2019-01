Coez, "È sempre Bello" primo tra i singoli più venduti e su Spotify

“È sempre Bello” è il nuovo singolo di Coez, pubblicato lo scorso 11 gennaio. Il brano ha debuttato ai vertici della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti della settimana e nella chart italiana di Spotify delle canzoni con più stream.

La classifica FIMI/GfK dei singoli della settimana

Nella settimana del suo debutto, “È sempre Bello” è arrivato velocemente in vetta alla classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti, scalzando “Il Cielo nella stanza” di Salmo, finito in seconda posizione. Sul podio sale anche “Calma (Remix)” di Pedro Capóin featuring con Farruko mentre al quarto posti si posiziona “Holding out for you” di Fedez con Zara Larsson. Questa è la top10 dei singoli più venduti della settimana:

“È sempre Bello” – Coez “Il Cielo nella stanza” – Salmo “Calma (Remix)” – Pedro Capófeat. Farruko “Holding out for you” – Fedez feat. Zara Larsson “Hola (I Say)” – Marco Mengoni feat. Tom Walker “Torna a Casa” – Maneskin “Luci d’America” – Ligabue “Se piovesse il tuo nome” – Elisa “La fine del mondo” – Anastasio

Il debutto su Spotify di Coez

Anche il risultato ottenuto da “È sempre Bello” su Spotify rappresenta un grande motivo di soddisfazione per Coez, che non solo debutta al vertice della classifica, ma con i suoi 3.438.470 ascolti, ci resta per diversi giorni, tanto da diventare il primo brano sulla chart italiana della settimana. La seconda entrata nella top10 della famosa piattaforma musicale svedese è “Holding out for you”, il nuovo singolo di Fedez in featuring con Zara Larsson. Questa è la classifica italiana settimanale su Spotify:

“È sempre bello” – Coez “Il Cielo nella stanza” – Salmo feat. Nstasia “Calma (Remix)” – Pedro Capófeat. Farruko “Happy Birthday” – Sfera Ebbasta “Holding out for you” – Fedez feat. Zara Larsson “Torna a casa” – Maneskin “90min.” – Salmo “La Fine del mondo” – Anastasio “Cambiare adesso” – Dark Polo Gang “Cascare nei tuoi occhi” – Ultimo

“È sempre bello”: il nuovo brano di Coez

“È sempre bello” di Coez è uscito lo scorso 11 gennaio, pur essendo stato presentato la sera precedente e in contemporanea a Roma e a Milano con un evento anticipato da un countdown e da un messaggio sui social: «Tornare. È sempre bello». Il cantante ha scelto, infatti, di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e sulla facciata del Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma il video del singolo, realizzato dagli dagli YouNuts, che su YouTube (dove è stato pubblicato il 16 gennaio) ha quasi raggiunto in pochi giorni un milione di visualizzazioni. Il singolo “È sempre bello” è stato prodotto da Niccolò Contessa de I Cani, presente anche nell’ultimo album “Faccio un casino” dove aveva composto la musica per diverse tracce. Il singolo rappresenta anche il ritorno di Coez alla Carosello Records dopo un percorso indipendente con lar Undamento. Con questa canzone il cantante sembra voler abbracciare una visione più positiva delle cose, scegliendo nuovamente di aprirsi a ritornelli super pop con la stessa formula che l’ha portato al successo. Per quanto riguarda l’eventuale pubblicazione di un nuovo album, non si hanno ancora notizie certe.