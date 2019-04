Coez, il nuovo album è "È sempre bello": tracklist e canzoni

Coez ha reso noto la tracklist del suo nuovo album “È sempre bello”, in uscita il 29 marzo 2019. Il cantautore aveva lanciato alcuni segnali nei giorni scorsi attraverso i social e con cartelloni apparsi nei bus e per le strade di Milano e Roma. Nel pomeriggio del 21 marzo, Coez aveva scritto: «So che non ci crederete ma il mio disco è fuori da un po’. Vi sta portando in giro da una fermata all’altra, gli passate accanto di continuo, alcuni si sono fermati a guardarlo interrogandosi sul suo significato, altri ci passano davanti in macchina distrattamente senza vederlo MA TUTTI ci siete dentro». Il messaggio è arrivato insieme a uno scatto in cui Silvano Albanese sta per dare un morso a un hamburger. Nel frattempo in alcuni cartelloni presenti a Roma e Milano, si vede una ragazza con in mano un hamburger e le scritte “L’amore come va?”, “Non basta un elastico per tenerci insieme”, “Non voglio mai quello di cui ho bisogno”, “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro”, “Vorrei fosse domenica”. Quella immagine è la cover ufficiale del nuovo album “È sempre bello”.

La tracklist di "È sempre bello"

Dopo qualche ora è arrivata la conferma da parte di Coez e la pubblicazione della tracklist ufficiale del nuovo album. Il quinto disco della sua carriera è composto da dieci brani per festeggiare i 10 anni di attività raggiunti proprio quest’anno. Questa la tracklist ufficiale:

Mal di gola È sempre bello Catene Domenica Fuori di me La Tua canzone Gratis Ninna nanna Vai con Dio Aereoplatini

Coez ha spiegato così la sua scelta promozionale di utilizzare i cartelloni stradali: «Ho sempre pensato che l’album fosse di tutti e che potesse iniziare a vivere da subito nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici. Volevo che un’idea diventasse reale, prendendo forma prima di tutto tra la gente».

I due concerti a Roma

Per festeggiare i suoi dieci anni di carriera e l’arrivo del nuovo album “È sempre bello», anticipato dal singolo omonimo, Coez sarà in concerto a Roma per due date evento. Dopo l’annuncio per il live del 28 maggio al Palazzo dello Sport, il rapper ha comunicato il bis in programma il 29 maggio sempre sullo stesso palco. Le prevendite di “Roma, è sempre bello” sono disponibili sul sito www.esemprebello.com lanciato da Coez e su TicketOne. Queste le parole che hanno annunciato il ritorno sui palchi: «Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio. Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare». Questi i prezzi dei biglietti per assistere al concerto:

Parterre in piedi: 30,00 euro + 4,50 euro diritti di prevendita