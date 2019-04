Coez: il nuovo album "È sempre bello" in uscita il 29 marzo

Dopo un enigmatico messaggio sui social, i fan mettono insieme i pezzi. Secondo le ultime indiscrezioni online, i misteriosi cartelloni apparsi nei bus e per le strade di Milano e Roma sarebbero da attribuire a Coez, il rapper cantautore che ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album nel modo più anticonvenzionale. "È sempre bello" uscirà il 29 marzo 2019.

"È sempre bello", il nuovo album di Coez

Nel pomeriggio del 21 marzo, Coez ha pubblicato su Instagram un messaggio enigmatico che ha messo in agitazione i fan: «So che non ci crederete ma il mio disco è fuori da un po’. Vi sta portando in giro da una fermata all’altra, gli passate accanto di continuo, alcuni si sono fermati a guardarlo interrogandosi sul suo significato, altri ci passano davanti in macchina distrattamente senza vederlo MA TUTTI ci siete dentro». Il messaggio è arrivato insieme a uno scatto in cui Silvano Albanese sta per dare un morso a un hamburger. Questa posa è stata poi ricollegata da alcuni appassionati della sua musica ai cartelloni recentemente comparsi in giro per Roma e Milano, dove si vede una ragazza con in mano un hamburger e le scritte “L’amore come va?”, “Non basta un elastico per tenerci insieme”, “Non voglio mai quello di cui ho bisogno”, “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro”, “Vorrei fosse domenica”.

Dopo qualche ora di misteri e voci di corridoio, l'ufficio stampa annuncia finalmente l'uscita di "È sempre bello" il nuovo album di Coez. Le release arriva a distanza di due anni dal fortunatissimo “Faccio casino”, album che ha portato il nome di Coez sulla bocca di tutti. Il quinto disco dell'autore è previsto in uscita per la Carosello Records il 29 marzo 2019: al suo interno, 10 tracce per festeggiare 10 anni di carriera e 20 dischi di platino FIMI all'attivo. Spiegando la sua decisione promozionale con i cartelloni, Coez ha rivelato: «Ho sempre pensato che l’album fosse di tutti e che potesse iniziare a vivere da subito nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici. Volevo che un’idea diventasse reale, prendendo forma prima di tutto tra la gente».

Il successo di Coez

Coez è il nome che ha stravolto le regole del cantautorato, aggiornandone i dettami attraverso una profonda esplorazione del rap. Fondendo i due generi, è riuscito così a fare breccia nei cuori dei giovani strizzando l’occhio anche alle generazioni più mature. Silvano Albanese è nato a Nocera Inferiore e ha vissuto a Roma per quasi tutta la vita. All’inizio, il suo processo creativo lo ha spinto verso il mondo del writing, per poi passare al microfono con il progetto “Il circolo vizioso”. Nel 2007, la conoscenza di Bruno “Snais” Scannavicci porta alla formazione del collettivo Brokenspeakers, che con il tempo arriva alla fama nazionale. Saranno loro infatti ad aprire alcuni dei concerti di Club Dogo, Busta Rhymes e Richard Benson. Nel 2009 Coez tenta la fortuna da solista pubblicando l’album d’esordio, “Figlio di nessuno”, un disco che spazia dall’esperienza generazionale alla vita dell’artista. “Non erano fiori”, pubblicato l’11 giugno del 2013 con la Carosello Records lancia per la prima volta il nome del rapper verso le classifiche musicali italiane. “Niente che non va” è il terzo album da solista, un disco di rottura col passato con all’interno capolavori come “Costole Rotte”, il brano ispirato alla storia di Stefano Cucchi che ha dato una svolta alla musica di Coez, portandolo all’evoluzione definitiva del suo genere unico.

Coez in concerto

Nell’attesa dell'uscita di "È sempre bello", i fan possono cominciare ad accaparrarsi i biglietti per i due live di Roma, rispettivamente il 28 e il 29 maggio. I biglietti degli eventi sono già disponibili in prevendita su TicketOne.